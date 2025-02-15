Військовий облік для осіб з інвалідністю значно спростили: які зміни ввели у "Резерв+"

Україна оновила правила військового обліку для осіб з інвалідністю.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов №932 та №559, спрямовані на захист прав осіб з інвалідністю та спрощення процедур військового обліку. Відтепер інформація про інвалідність автоматично відображатиметься в системі "Резерв+", що дозволить уникнути зайвих бюрократичних процедур.

Нововведення покликані оптимізувати роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) та зробити процеси більш зручними для громадян. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Основні нововведення:

Автоматичне відображення даних у "Резерв+": Відомості про інвалідність вноситимуться до реєстру "Оберіг" через Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Дані відображатимуться в застосунку "Резерв+" автоматично або за запитом без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Спрощення подання документів офлайн:

Медичні документи можна засвідчити власним підписом за наявності оригіналу, без нотаріуса. Подати документи можуть особи з інвалідністю або їхні законні представники (батьки, опікуни). ВЛК ухвалюватиме рішення на основі поданих документів та даних з електронної системи охорони здоров’я.

"Ці зміни — важливий крок для спрощення життя осіб з інвалідністю у контексті військового обліку", — наголосила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Важливо: Особи з інвалідністю не зобов’язані проходити ВЛК, але можуть зробити це добровільно за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібно мати при собі кожному військовозобов’язаному.