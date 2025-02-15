Збройні Сили Європи, примхи Путіна та майбутній наступ на НАТО: головні тези Зеленського на Мюнхенській конференції

Зеленський чітко висловив позицію України щодо завершення війни та геополітики в цілому

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у другому дні Мюнхенської безпекової конференції. У своїй промові він зосередився на ключових питаннях безпеки України, відносинах з НАТО та плани протидії російській агресії. Кореспондент "Телеграфу" у Мюнхені зібрав головні заяви Президента.

"Зараз ми готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всієї Європи", — наголосив Президент.

Зеленський попередив про нарощування російської військової присутності. За його словами, Москва планує сформувати 15 нових дивізій загальною чисельністю 150 тисяч військових. Окрім того, влітку очікується введення російських військ до Білорусі під приводом навчань. Таке ж відбувалось на початку 2022 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Український лідер закликав європейські країни до більшої єдності та незалежності в ухваленні рішень. "Нам потрібна своя армія. Настав час для створення Збройних сил Європи", — підкреслив він.

"Путін не може дати реальних гарантій безпеки. Не лише тому, що він патологічний брехун, а й тому, що Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу".

Ми б втратили набагато менше територій, якби допомога від партнерів приходила вчасно, сказав Зеленський. Також він зауважив, що більшою загрозою, ніж перший дзвінок Трампа Путіну, буде перша зустріч Трампа з Путіним, ніж з нашим президентом.

Президент відзначив успіхи України у розвитку безпілотних технологій: "Минулого року ми виготовили понад 1,5 мільйона дронів різних типів. Зараз Україна є світовим лідером у боротьбі з безпілотниками".

Щодо майбутніх переговорів Зеленський зайняв чітку позицію: "Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною, без нашої участі". Він також анонсував важливу зустріч 24 лютого в Києві за участю ключових партнерів. "Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі. від Вашингтона до Токіо".

Президент висловив занепокоєння щодо впливу Росії на рішення НАТО та наголосив на важливості членства України в Альянсі: "Ми вважаємо, що стрижнем будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО або умови, які дозволяють нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні".

Щодо виборів, то він сказав, що готовий до них. "Я зосереджуюсь на тому, щоб країна вижила. Половина президентського часу припала на ковід, інша на Путіна. Я готовий говорити про вибори, українці не хочуть цього". Зараз важливо зберегти єдність всередині країни, каже Президент.

Зеленський підсумував свою промову словами: "Наш план у 2025 році досягти миру". Виступ глави держави закінчився тривалими оплесками.

Раніше "Телеграф" також писав, чому Трамп говорив з Зеленським менше, ніж з Путіним. Проблема полягає у рівні володіння англійською мовою двома президентами.