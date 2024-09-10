Про які зміни потрібно повідомити в ТЦК: інакше будуть штрафи

ТЦК також може отримати особисту інформацію шляхом взаємодії з іншими реєстрами

Чоловіки віком від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. до 16 липня 2024 року. Їм також необхідно повідомляти у військкомат про певні зміни в персональних даних.

Така вимога регулюється законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та постановою "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", як пояснює юристка ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба, передає Фокус. Про зміни потрібно повідомити упродовж 7 днів.

Юристка каже, що про оновлення персональних даних військовозобов'язаного протягом тижня може повідомити медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), але лише у випадку зміни групи інвалідності чоловіка.

Водночас є ті зміни, про які українець має сам повідомити в ТЦК та СП, зокрема якщо вони відбулись у:

сімейному стані;

місці проживання (перебування);

номерах зв'язку;

адресах електронних пошт;

освіті;

місці роботи;

посаді;

стані здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У разі невиконання чоловіком таких вимог, військкомат може притягнути його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо ТЦК та СП має можливість дізнатись персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами, то їх не можна буде притягнути до відповідальності, як пояснила Засоба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який в Україні призовний та мобілізаційний вік і яка між ними різниця.