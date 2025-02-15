Представник Трампа проігнорував важливе питання щодо України (відео)

Інцидент стався у Мюнхені, де проходить конференція з безпеки

У суботу, 15 лютого, у Німеччині, де проходить триденна Мюнхенська конференція з безпеки, спеціальний представник США Кіт Келлог проігнорував запитання журналістів щодо України. Він просто пройшов повз.

Про це повідомляє головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов, публікуючи відео з місця події.

"Посланець Трампа Келлог проігнорував питання українських журналістів, чи став мир ближче після Мюнхена", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що 14 лютого почалась щорічна Мюнхенська конференція з безпеки, яка триватиме до 16 лютого. На кожен із цих днів визначено окремі теми. У суботу, 15 лютого, відбудуться дебати про стан міжнародного порядку, а також про регіональні конфлікти та кризи. Також підійматиметься питання майбутнього НАТО.

Саме в цей день на Мюнхенській конференції буде виступати Кіт Келлог о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в перший день конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого виступу на конференції майже не згадував Україну та Росію. Його промова була здебільшого про демократію в Європі та жорстку цензуру, яку адміністрація президента Штатів Дональда Трампа засуджує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Трампа вимагають прямих переговорів президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна, очільника РФ.