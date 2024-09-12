Належав російському генералу: розкішний пентхаус в Одесі передали державі (фото)

Він хотів його продати за 1,5 млн доларів

Державі передали елітну нерухомість, що належала дружині високопоставленого російського чиновника. Йдеться про розкішний пентхаус площею понад 1000 квадратних метрів, розташований біля моря.

Одеська обласна прокуратура повідомила про вилучення цього майна на користь України. Квартира належала дружині колишнього заступника міністра оборони РФ.

За даними ЗМІ, мова йде про Михайла Дмитрієва. Цей чиновник потрапив під українські санкції у грудні 2023 року через підтримку військової агресії Росії проти України. Санкції проти російського чиновника передбачають блокування всіх його активів в Україні. Йому заборонили проводити торгові операції та передавати права на інтелектуальну власність.

Пентхаус площею 1012,6 кв. м передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Раніше цю елітну нерухомість намагалися продати через посередника за 1,5 мільйона доларів США. Однак українські правоохоронці завадили цій оборудці.

У квітні цього року Київський районний суд Одеси наклав арешт на квартиру. Це рішення ухвалили для збереження доказів у кримінальній справі та щоб завадити виведенню коштів за кордон.

Вилучення цієї нерухомості – частина ширших заходів проти осіб, причетних до агресії Росії. Такі дії позбавляють російських посадовців та їхніх родичів можливості користуватися майном в Україні.

Що відомо про Михайла Дмитрієва

Михайло Дмитрієв – колишній високопоставлений російський чиновник. Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ. Також Дмитрієв очолював комітет з військово-технічного співробітництва.

Зараз він входить до ради директорів однієї з оборонних корпорацій Росії. Крім того, Дмитрієв працює державним радником при міністерстві оборони РФ.

За даними українського слідства, він активно підтримує агресивну політику Росії щодо України. Саме тому в грудні 2023 року його внесли до санкційного списку.

Дмитрієв відіграє важливу роль у російському військово-промисловому комплексі. Його діяльність пов'язана з розвитком оборонної промисловості та військово-технічним співробітництвом Росії з іншими країнами.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки коштує розкішний пентхаус біля моря в Одесі. Не в усіх охочих жити красиво та розкішно знайдуться гроші на подібну квартиру.