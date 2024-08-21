Особняк для "вибагливих клієнтів": у Львові за мільйон доларів продають елітний будинок (фото)

Разом із цим будинком пропонують купити ще один — для гостей чи прислуги

У Львові виставили на продаж 3-поверховий елітний будинок у престижному районі для "вибагливих клієнтів" та "шанувальників естетики". Ціна будинку з ділянкою 990 тисяч доларів (41 млн гривень).

Оголошення про продаж розміщено на популярній онлайн-платформі. Площа будинку 290 кв.м., а незабудованої ділянки — 12 "соток".

В описі сказано, що у будинку на вулиці Нагірних (Франківський район) вишуканий інтер’єр, а також він оснащений сучасними технологіями. Збудували його за авторським проєктом та здали в експлуатацію у 2008 році. У будинку є одна спальня (24 м. кв.) з вбиральні (16 м.кв.) та санвузлом (16 м.кв.), а також ще дві спальні з санвузлами, але їх площа не вказується. Крім того, є вітальня (36 м.кв.), кухня (24 м.кв.), їдальня та кабінет. У спальнях є кондиціонери та вентиляція з рекуперацією тепла. Всі кімнати мебльовані, а в основних є обігрів підлоги.

Підлога в будинку виконана з натурального мармуру, а місцями постелено паркет з карельської берези. Вікна панорамні, зовні є жалюзі. У будинку також є центральний пилотяг. Це спеціальний прилад, який є частиною будівлі та очищує кімнати від бруду та пилу. Є система розумний будинок.

Двір будинку також був оформлений дизайнерами, на території посаджено рослини, які цвітуть з квітня по листопад. Є крита зона барбекю та відкрита тераса, а заїжджати на ділянку можна із двох вулиць.

Опалення в будинку автономне, встановлений бойлер і котел, а також резервний електричний котел. Водопровідна система оснащена автоматичними фільтрами та системами пом’якшення води. Щобільше, є окремий кабель для енергопостачання трансформаторної підстанції. На випадок відключення світла встановлено у дворі дизель-генератор німецької фірми потужністю 15 кВт і є EcoFlow 3 кВт.

Жолоби, водостічні труби та зовнішні сходи оснащені системою підігріву. Є також система грозозахисту та захисту від перенапруги у міській електромережі.

По всій ділянці встановлено автоматичне освітлення та автоматична система поливу. Є система охоронно-пожежної сигналізації зі здаванням на пульт ДСО та охоронного телебачення. Окремо пропонують купити так званий гостьовий будинок або будинок для персоналу площею 120 м.кв. та 2 "сотки" землі з окремим заїздом та гаражем.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві продають особняк за 150 мільйонів. На продажі він коштує вже три роки.