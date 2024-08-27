В елітному селі під Києвом на проектування нового спорткомплексу хочуть витратити майже 9 мільйонів

Сумнівні витрати під час війни

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом місцева влада вирішила збудувати новий спортивно-культурний комплекс "Борщагівський". На розробку тільки однієї проектної документації планують витратити 8,8 мільйонів гривень.

Послуги мають бути надані замовнику до кінця березня 2025 року. Про це стало відомо завдяки тендеру, опублікованому на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області розпочала пошуки підрядної організації, фахівці якої розроблять проектно-кошторисну документацію для будівництва спортивно-культурного комплексу "Борщагівський".

Будівництво планується у селі Петропавлівська Борщагівка на вул. Зелений Гай, 31. Комплекс матиме подвійне призначення і під час повітряної тривоги місцеві жителі зможуть використовувати його в якості укриття.

На розробку лише проектної документації хочуть виділити 8 мільйонів 837 тисяч гривень.

Підрядника планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 4 вересня.

Розробка документації має бути повністю завершена до 31 березня 2025 року.

За умовами договору підрядник повинен розробити проектну документацію з урахуванням містобудівних умов та обмежень.

"Проектну документацію необхідно розробити згідно з вимогами державних будівельних норм (ДБН) та іншими нормативними документами. Кошторисну документацію необхідно виконати згідно з вимогами чинного законодавства щодо визначення вартості будівництва об’єктів", — повідомляється в тексті.

Також у тендерній документації зазначено, що спортивно-культурний комплекс "Борщагівський" складатиметься з укриття подвійного призначення, спортивної та культурної частин.

Укриття розмістять на території підвального поверху. Під час тривоги воно виконуватиме функції бомбосховища, а в інший час тут працюватиме тир.

Спортивна частина поєднуватиме в собі зали для занять футболом (каркасно-тентова споруда), волейболом, баскетболом, тенісом, мініфутболом (універсальний зал з трибуною для глядачів), залом для занять дзюдо, боксом, сквошем, стрейчингом та йогою.

Культурна частина складатиметься з актової зали на 500 місць, мистецьких майстерень, танцювального залу та сучасної бібліотеки.

Будівництво спортивно-культурного комплексу "Борщагівський" вестиметься у три етапи:

1-а черга — будівництво споруди подвійного призначення (укриття);

2-га черга — будівництво спортивної частини комплексу;

3-тя черга — будівництво культурної частини комплексу.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка — Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої у Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору, на стадіоні підрядник повинен буде змонтувати нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном, а також виконати ще низку різних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині в дитсадку хочуть з підвалу зробити укриття. Очікувана вартість ремонту підвального приміщення та обладнання тут найпростішого укриття складає 3 104 226 гривень.