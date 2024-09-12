Принадлежал российскому генералу: роскошный пентхаус в Одессе был передан государству (фото)

Он хотел его продать за 1,5 млн долларов

Государству передали элитную недвижимость, принадлежавшую супруге высокопоставленного российского чиновника. Речь идет о роскошном пентхаусе площадью более 1000 квадратных метров, расположенном у моря.

Одесская областная прокуратура сообщила об изъятии этого имущества в пользу Украины. Квартира принадлежала супруге бывшего замминистра обороны РФ.

По данным СМИ, речь идет о Михаиле Дмитриеве. Этот чиновник попал под украинские санкции в декабре 2023 года из-за поддержки военной агрессии России против Украины. Санкции против российского чиновника предусматривают блокировку всех его активов в Украине. Ему запретили проводить торговые операции и передавать права на интеллектуальную собственность.

Пентхаус площадью 1012,6 кв. м передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ранее эту элитную недвижимость пытались продать через посредника за 1,5 миллиона долларов США. Однако украинские правоохранители помешали этой сделке.

В апреле этого года Киевский районный суд Одессы наложил арест на квартиру. Это решение было принято для сохранения доказательств по уголовному делу и помешать выводу средств за границу.

Изъятие этой недвижимости – часть более широких мер против лиц, причастных к агрессии России. Такие действия лишают российских чиновников и их родственников права пользоваться имуществом в Украине.

Что известно о Михаиле Дмитриеве

Михаил Дмитриев

Михаил Дмитриев – бывший высокопоставленный русский чиновник. Он занимал должность замминистра обороны РФ. Также Дмитриев возглавлял комитет по военно-техническому сотрудничеству.

Сейчас он входит в совет директоров одной из оборонных корпораций России. Кроме того, Дмитриев работает государственным советником при министерстве обороны РФ.

По данным украинского следствия, он активно поддерживает агрессивную политику России по отношению к Украине. Именно поэтому в декабре 2023 года он был внесен в санкционный список.

Дмитриев играет немаловажную роль в российском военно-промышленном комплексе. Его деятельность связана с развитием оборонной индустрии и военно-техническим сотрудничеством России с другими странами.

Ранее Телеграф также писал, сколько стоит роскошный пентхаус у моря в Одессе. Не у всех желающих жить красиво и роскошно найдутся деньги на квартиру.