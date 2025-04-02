"Юда і повія": у Росії почалося цькування колишньої першої ракетки

Спортсменка вирішила більше не представляти РФ на міжнародній арені

У Росії продовжується істерика після того, як друга ракетка країни Дар’я Касаткіна вирішила виступати під прапором Австралії. До речі, тенісистка відкрито виступила проти війни в Україні.

Депутат Держдуми Віталій Мілонов порівняв рішення Касаткіної про зміну громадянства із проституцією. Відповідний коментар Мілонова наводить NEWS.ru.

"Тут треба бути коректнішим у визначеннях. Зміна спортивного громадянства — це проституція. Я до проституції погано ставлюся, до відсутності совісті теж.

Нехай вона там зі своїми кенгуру стрибає. Тільки в результаті стрибати їй недовго залишилося з ракеткою. Що вона потім робитиме, коли дивитиметься в очі? Вона думає, що вона повернеться і скаже: "Я повернулася". Та на *іг ти потрібна нам, серйозно. На тебе вже ніхто тут не чекає. Давай, їдь до своїх страусів", — заявив Мілонов.

Віталій Мілонов

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв назвав Касаткіну "Юдою".

"Що тут скажеш про Касаткіну. Юда, в даному випадку вона просто Юда. Росія — країна, яка дала їй все, створила для неї умови, в яких вона могла формуватися як особистість, людина. А Касаткіна у відповідь просто образила і зрадила свою матір фактично. Вона відмовилася від батьківщини — від своєї матері", — цитує Васильєва vseprosport.ru.

Дмитро Васильєв

Цікаво, що нещодавно Касаткіну представили під прапором Іспанії на турнірі в ОАЕ. Додамо, що Дар'я жодного разу не змогла перемогти українку Еліну Світоліну, хоча тенісистки зустрічалися між собою 8 разів.