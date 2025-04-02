Що робити, якщо ТЦК затримує внесення даних медкомісії до реєстру
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Юрист пояснив, куди звертатися в таких випадках
Територіальні центри комплектування (ТЦК) повинні вносити результати військово-лікарської комісії (ВЛК) до реєстру "Оберіг" та застосунку "Резерв+". Згідно з регламентом, цей процес має займати не більше трьох днів.
Проте на практиці військовозобов'язані часто стикаються із затримками. Юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA" пояснив, що слід робити у ситуації, коли інформація про ВЛК не з’являється у реєстрі тривалий час.
За нормами, рішення комісії повинно бути зафіксоване у системі протягом 2-3 днів після проходження медогляду. Проте деякі військовозобов'язані повідомляють, що їхні дані залишаються невнесеними значно довше, що створює перешкоди у процесі мобілізації чи звільнення від служби.
Як діяти, якщо дані ВЛК не внесли вчасно
Юрист рекомендує наступний алгоритм дій у випадку, якщо після проходження ВЛК минуло понад два тижні, а запис у реєстрі досі відсутній:
- Підготувати офіційну заяву до ТЦК. У документі варто вимагати внесення результатів ВЛК до "Оберіг" із посиланням на встановлені строки.
- Відправити заяву рекомендованим листом. Надсилання документів поштою з описом вкладення надає додатковий доказ звернення.
- Звернутися до вищих інстанцій. Якщо після подачі заяви проблема залишається невирішеною, можна звертатися до Міністерства оборони або правозахисних організацій.
Раніше "Телеграф" писав, що електронне направлення на ВЛК можна отримати в один клік. Спрощена процедура можлива завдяки оновленню застосунку "Резерв+".