Що робити, якщо ТЦК затримує внесення даних медкомісії до реєстру

Юрист пояснив, куди звертатися в таких випадках

Територіальні центри комплектування (ТЦК) повинні вносити результати військово-лікарської комісії (ВЛК) до реєстру "Оберіг" та застосунку "Резерв+". Згідно з регламентом, цей процес має займати не більше трьох днів.

Проте на практиці військовозобов'язані часто стикаються із затримками. Юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA" пояснив, що слід робити у ситуації, коли інформація про ВЛК не з’являється у реєстрі тривалий час.

За нормами, рішення комісії повинно бути зафіксоване у системі протягом 2-3 днів після проходження медогляду. Проте деякі військовозобов'язані повідомляють, що їхні дані залишаються невнесеними значно довше, що створює перешкоди у процесі мобілізації чи звільнення від служби.

Як діяти, якщо дані ВЛК не внесли вчасно

Юрист рекомендує наступний алгоритм дій у випадку, якщо після проходження ВЛК минуло понад два тижні, а запис у реєстрі досі відсутній:

Підготувати офіційну заяву до ТЦК. У документі варто вимагати внесення результатів ВЛК до "Оберіг" із посиланням на встановлені строки.

Відправити заяву рекомендованим листом. Надсилання документів поштою з описом вкладення надає додатковий доказ звернення.

Звернутися до вищих інстанцій. Якщо після подачі заяви проблема залишається невирішеною, можна звертатися до Міністерства оборони або правозахисних організацій.

Раніше "Телеграф" писав, що електронне направлення на ВЛК можна отримати в один клік. Спрощена процедура можлива завдяки оновленню застосунку "Резерв+".