Водіям готові платити 85 тисяч на місяць та бронювати від мобілізації. Де такі умови

Серед переваг — офіційне працевлаштування, конкурентна заробітна плата та можливість професійного зростання

Вакансії з бронюванням від мобілізації пропонують українським чоловікам. Наприклад, у Києві шукають водія евакуатора на дуже привабливу зарплату, якого, за необхідності, забронюють.

Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Робота у Києві, заробітна плата від 60 000 до 85 000 гривень. Роботодавець зазначив, що бажано мати досвід роботи на евакуаторі від 1 року.

Інші вимоги:

наявність водійського посвідчення категорії С, С1;

відповідальність та уважність до деталей;

вміння працювати в команді;

готовність до позмінної роботи.

В обов'язки водія входитиме перевезення вантажів на евакуаторі та виконання завдань згідно з графіком роботи. Також він вестиме відомості про здійснені перевезення. Від майбутнього співробітника чекають дотримання правил дорожнього руху та внутрішніх вимог компанії.

Зі свого боку компанія надає інформаційний супровід кожного водія. Серед переваг — офіційне працевлаштування, конкурентна заробітна плата та можливість професійного зростання.

Як повідомляв "Телеграф", тепер комунальні підприємства зможуть бронювати від мобілізації 75% своїх співробітників. Таке рішення ухвалив Кабмін.