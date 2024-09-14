Поліцейський у важкому стані: "Телеграф" дізнався про деталі перестрілки на Хмельниччині

Поліцейський, що став жертвою стрілка, у важкому стані

Стан поліцейського, що постраждав сьогодні вночі під час стрілянини на Хмельниччині, медики оцінюють як важкий. Під наглядом фахівців перебуває і другий постраждалий — приятель чоловіка, що відкрив вогонь.

Зупинка автівки, що рухалася в комендантську годину селом Олешин, розташованого за 11 кілометрів від Хмельницького, мала непередбачувані наслідки. Водій малого того, що порушив обмеження, продиктовані воєнним станом, ще й сів за кермо напідпитку. При допустимій нормі алкоголю в крові 0,2 проміле перевірка на пристрої "Драгер" показала її перевищення більш ніж в 6 разів. А саме — 1,27 проміле.

За це місцевий мешканець міг би понести адміністративне покарання — заплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень і бути позбавленим права кермування на 1 рік. Натомість — має підстави опинитися за ґратами, адже поки за нез'ясованих причин чоловік полишив свою машину разом з пасажиром, сходив додому приніс зброю і почав стріляти. Патрульні відкрили вогонь у відповідь і викликали підмогу. Спецпризначенці підрозділу "КОРД", що прибули на місце, затримали стрілка.

Наразі про його особу нічого не відомо. У місцевих пабліках припускають, що це міг бути військовий, бо нібито вогонь він вів з автомата Калашникова (про цю зброю йдеться й у першочерговому повідомленні Нацполіції України). Хоча цьому немає ні офіційного підтвердження, ні спростування.

А чинні бійці ЗСУ, яким "Телеграф" показав фото, кажуть, що може йтися про нарізний карабін "Форт-201", що дуже схожий на АКМ, але який можна придбати в мисливському магазині.

На запитання щодо того, ким був стрілок і що за зброю застосував, у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Хмельницькій області поки не відповіли. Натомість повідомили про стан пораненого колеги

— Поранений поліцейський — 2001 року народження, його прооперували, стан — важкий, — йдеться у повідомленні.

Також, як повідомлялось, постраждав і пасажир автівки стрілка. Дії останнього наразі кваліфіковані як посягання на життя працівника правоохоронного органу. За це кримінальний кодекс України (ст. 348) передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.