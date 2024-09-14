Полицейский в тяжелом состоянии: "Телеграф" узнал детали перестрелки в Хмельницкой области

Полицейский, который стал жертвой стрелка, в тяжелом состоянии

Состояние полицейского, пострадавшего сегодня ночью во время стрельбы в Хмельницкой области, медики оценивают как тяжелое. Под наблюдением специалистов находится и второй пострадавший — приятель мужчины, который открыл огонь.

Остановка патрульными полицейскими автомобиля, двигавшегося в комендантский час по селу Олешин, расположенному в 11 километрах от Хмельницкого, имела непредсказуемые последствия. Водитель мало того, что нарушил ограничения, продиктованные военным положением, еще и сел подвыпивший за руль. При допустимой норме алкоголя в крови 0,2 промилле проверка на устройстве "Драгер" показала ее превышение более чем в 6 раз. А именно – 1,27 промилле.

За это местный житель мог бы понести административное наказание – заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен и быть лишен права вождения на 1 год. Теперь же есть все предпосылки оказаться за решеткой. Ведь пока по невыясненным причинам мужчина покинул свою машину, в которой оставался пассажир, сходил домой, принес оружие и начал стрелять. Патрульные открыли ответный огонь и вызвали подмогу. Прибывшие на место спецназовцы подразделения "КОРД" задержали стрелка.

Пока о его личности ничего не известно. В местных пабликах предполагают, что это мог быть военный, потому что якобы огонь он вел из автомата Калашникова (об этом оружии идет речь и в первоначальном сообщении Нацполиции Украины). Хотя этому нет ни официального подтверждения, ни опровержения.

А действующие бойцы ВСУ, которым "Телеграф" показал фото, говорят, что речь может идти о нарезном карабине "Форт-201". Он очень похож на АКМ, но продается в охотничьих магазинам.

На вопрос, кем был стрелок и что за оружие применил, в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Хмельницкой области пока не ответили. При этом сообщили о состоянии раненого коллеги.

— Раненый полицейский — 2001 года рождения, его прооперировали, состояние — тяжелое, — говорится в сообщении.

Также, как сообщалось, пострадал и пассажир из автомобиля стрелка. Действия последнего квалифицированы как посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. За это уголовный кодекс Украины (ст. 348) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.