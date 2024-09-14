Називав її "школяркою" через різницю у віці: як виглядає дружина екснардепа Козака Гаврилюка і скільки років вони разом (фото)

Дівчина вийшла заміж за депутата, будучи студенткою

Колишній народний депутат України Михайло Гаврилюк, якого називають ще Козак Гаврилюк, був активним учасником Євромайдану та вирізнявся своєю незвичайною зовнішністю. Під час Революції Гідності він зустрів свою дружину, яка молодша за нього на 14 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина екснардепа та скільки у нього дітей. Ми дізналися, скільки років Михайло одружений з Яриною і як зароджувалися їхні стосунки.

Який вигляд має дружина Михайла Гаврилюка Ярина і скільки років вони разом

З дружиною Яриною Хемій екснардеп познайомився на Майдані під час Революції Гідності. Дівчині тоді було 22 роки, і вона була студенткою педагогічного ВНЗ ім. М. П. Драгоманова.

В одному з інтерв’ю Ярина розповіла, що за часів Євромайдану допомагала на кухні 4-ї сотні "Самооборони Майдану", до якої входив Гаврилюк. Дівчина зізналася, що він одразу здався їй справжнім чоловіком. Гаврилюк "зачепив" її тим, що, на відміну від інших чоловіків, спочатку зовсім не звертав на неї уваги.

Ярина Хемій та Михайло Гаврилюк під час Євромайдану

Ярина зізналася, що чим частіше приходила на кухню, тим більше розуміла, що приходить туди заради Михайла, і це її лякало. Згодом екснардеп став виявляти до дівчини знаки уваги та їхні стосунки стали романтичними. Різниця у віці Ярину не лякала, оскільки, за її словами, їй завжди подобалися старші чоловіки. Коли Козака Гаврилюка затримав Беркут, Ярина зізналася, що зрозуміла, що закохана в нього.

Ярина Хемій та Михайло Гаврилюк

Дружина Гаврилюка Ярина

У травні 2016 року вони відіграли весілля. Михайло ласкаво називав дружину "школяркою", оскільки на момент одруження їй було 22 роки, а йому 36. Але різниця у віці не завадила їм збудувати шлюб, який триває вже 8 років. У жовтні 2016 року Ярина подарувала екснардепові дочку, яку назвали Злата. Також Козак Гаврилюк має сина Максима від попередніх стосунків.

Весілля Михайла Гаврилюка та Ярини Хемій

Михайло Гаврилюк разом із дочкою

Дружина колишнього нардепа активно веде сторінки у соціальній мережі. У Facebook вона ділиться публікаціями, висвітлюючи головні події в Україні, зокрема воєнні злочини росіян. На своїй сторінці в Instagram дівчина ділиться особистими фотографіями та розповідає підписникам про улюблені фільми та книги. Дівчина минулого року відвідала Чехію та Австрію, а нещодавно опублікувала фотографії з Естонії, розповівши у своєму блозі детально про свою поїздку, а також "плюси" та "мінуси" цієї країни.

Ярина Гаврилюк

Дружина екс-надепа Михайла Гаврилюка

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя мера Львова Андрія Садового. Разом із дружиною Катериною він виховує п’ятьох синів.