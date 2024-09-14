Называл ее "школьницей" из-за разницы в возрасте: как выглядит жена экс-нардепа Казака Гаврилюка и сколько лет они вместе (фото)

Девушка вышла замуж за депутата, будучи студенткой

Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк, которого называют еще Казак Гаврилюк, был активным участником Евромайдана и отличался своей необычной внешностью. Во время Революции Достоинства он встретил свою супругу, которая младше его на 14 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена экс-нардепа и сколько у него детей. Мы узнали, сколько лет Михаил состоит в браке с Яриной и как зарождались их отношения.

Как выглядит жена Михаила Гаврилюка Ярина и сколько лет они вместе

С супругой Яриной Хемий экс-нардеп познакомился на Майдане во время Революции Достоинства. Девушке тогда было 22 года и она была студенткой педагогического вуза им. М. П. Драгоманова.

В одном из интервью, Ярина рассказала, что во времена Евромайдана помогала на кухне 4-й сотни "Самообороны Майдана", в которую входил Гаврилюк. Девушка призналась, что он сразу показался ей настоящим мужчиной. Гаврилюк "зацепил" ее тем, что, в отличие от других мужчин, поначалу совершенно не обращал на нее внимания.

Ярина Хемий и Михаил Гаврилюк во время Евромайдана

Ярина призналась, что чем чаще приходила на кухню, тем сильнее понимала, что приходит туда ради Михаила и это ее пугало. Со временем экс-нардеп стал проявлять к девушке знаки внимания и их отношения стали романтические. Разница в возрасте Ярину не пугала, поскольку, по ее словам, ей всегда нравились мужчины постарше. Когда Казака Гаврилюка задержал "Беркут", Ярина призналась, что поняла, что влюблена в него.

Ярина Хемий и Михаил Гаврилюк

Жена Гаврилюка Ярина

В мае 2016 года они сыграли свадьбу. Михаил ласково называл жену "школьницей", поскольку на момент женитьбы ей было 22 года, а ему 36. Но разница в возрасте не помешала им построить брак, который длится уже 8 лет. В октябре 2016 года Ярина подарила экс-нардепу дочь, которую назвали Злата. Также Казак Гаврилюк имеет сына Максима от предыдущих отношений.

Свадьба Михаила Гаврилюка и Ярины Хемий

Михаил Гаврилюк вместе с дочерью

Супруга бывшего нардепа активно ведет страницы в социальной сети. В Facebook она делится публикациями, освещая главные события в Украине, в частности военные преступления россиян. На своей странице в Instagram девушка делится личными фотографиями и рассказывает подписчикам о любимых фильмах и книгах. Девушка в прошлом году посетила Чехию и Австрию, а недавно опубликовала фотографии из Эстонии, рассказав в своем блоге детально о своей поездке, а также "плюсах" и "минусах" этой страны.

Ярина Гаврилюк

Жена экс-надепа Михаила Гаврилюка

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни мэра Львова Андрея Садового. Вместе с женой Екатериной он воспитывает пятерых сыновей.