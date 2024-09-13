Понад 20 років у шлюбі і має п’ятьох дітей: що відомо про особисте життя мера Львова Андрія Садового (фото)

Разом із дружиною Катериною Андрій Садовою народили п’ятьох синів

Андрій Садовий – незмінний мер Львова вже близько 20 років. Він прийшов на посаду у 2006 році і залишається на ній досі, адже його щоразу переобирали на місцевих виборах. Свого часу Андрій Іванович створив політичне об’єднання "Самопоміч", яке пізніше стало партією і у 2019 році він очолив виборчий список "Самопомочі" на парламентських виборах. Окрім того, Садовий балотувався на президентських вибори, проте перед голосуванням зняв свою кандидатуру. А що ж відомо про особисте життя політика та незмінного мера Львова?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Андрія Садового Катерина та чим вона займається.

Андрій Садовий – понад 20 років у шлюбі з Катериною Кіт-Садовою

Нині Андрію Садовому 56 років, він у політиці практично від початку української незалежності. Як і в шлюбі — він одружився 2001 року з Катериною Кіт. І слід сказати, що вона не така публічна, як її чоловік-політик.

Відомо, що Катерина Кіт-Садова – відома у Львові мистецтвознавиця. Крім того, дружина мера Львова співвласниця медіахолдингу ТРК "Люкс", до складу якого входять радіостанції Радіо Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, інтернет-видання Zaxid.net, Football 24, Телеканал "24" та рекламне агентство "Люкс". У шлюбі з Андрієм Садовим Катерина народила п’ятьох синів — Івана, Тадея, Михайла, Йосипа та Антонія. До речі, у серпні 2024 року мер Львова Андрій Садовий та його дружина Катерина Кіт-Садова оновили шлюбні обітниці.

Дружина Садового багатша за чоловіка-мера

Андрій Садовий, судячи з його декларації, живе виключно на зарплату мера — у перший рік повномасштабного вторгнення він задекларував понад 813 тисяч гривень зарплати. А на його рахунку в одному з банків лежить трохи менше 6 тисяч гривень заощаджень. А ось його дружина, як свідчить та сама декларація чиновника, заробляє в рази більше чоловіка, має нерухомість, земельні ділянки та авто.

Так, у декларації зазначено, що Катерина Кіт-Садова володіє земельною ділянкою у Львові вартістю понад півмільйона гривень. 2014 року вона купила будинок на 660 квадратів за понад 4,5 мільйона гривень. На Катерину Кот-Садову записані два автомобілі — SKODA KODIAK 2017 року за 968 тисяч 700 гривень, придбана у 2017 році, та MERSEDES-BENZ V300 2021 року випуску за 2 мільйони 374 тисячі 350 гривень. Цю машину вона теж придбала у 2021 році. На рахунках у дружини Садового тоді було 28 тис. доларів США та 430 тис. грн. Також, згідно з декларацією, вона має кілька кредитів у різних українських банках.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Козак Гаврилюк та що про нього відомо. Працював таксистом і більше не носить "оселедець".