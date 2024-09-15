"Кульчики" чи "сережки": як правильно використовувати ці слова в українській мові

Діалектні слова не варто використовувати у науковому та діловому стилях мови

В українській мові є різні слова, якими називають прикраси для вух. У тому числі є і старовинні назви, які можна почути набагато рідше, ніж сучасні. Наприклад, слово "кульчики". Звичніше слово — "сережки".

Про це детально розповів український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко у відеоуроці на YouTube-каналі "Сніданок с 1+1". Він зазначив, що слово "кульчики" — це діалектизм, поширений у багатьох регіонах України.

Авраменко рекомендує діалектні слова не використовувати у науковому та діловому стилях мови. При цьому в побуті таке слово використовувати можна. Воно не є так званим "мовним сміттям".

"От часто чую, що регіональні слова псують літературну мову, це мовне сміття. Ні, друзі, мовне сміття — це суржик", — наголосив Авраменко.

Мовознавець додав, що згідно зі словником, слово "кульчик" використовують у деяких регіонах нашої держави для позначення "сережки". Існує думка, що слово "кульчики" прийшло до нас із польської мови.

Так, обидва слова можна використовувати в побуті, а слово "сережка" підійде і для наукового, так і для ділового стилів мови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатись українською мовою у різний час доби. Є грубі помилки, які багато хто робить.