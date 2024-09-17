Місто "семи культур": вихідні у Кам'янець-Подільському обійдуться у "копійки", чому туди варто поїхати (фото)

Це місто вражає своїм колоритом та духом середньовіччя

Цю осінь українці можуть провести у дивовижних місцях нашої країни. Любителів усамітнення та природи запрошують у саме серце Карпат, а ті, хто любить архітектурні пам’ятки, можуть відвідати "перлину Поділля".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки коштуватимуть вихідні у Кам'янець-Подільському. А також дізналися, чому його називають "місто семи культур" та які пам’ятки приваблюють туристів.

Відпочинок у Кам'янець-Подільському у 2024 році

Дивовижне місто, розташоване на Хмельниччині, щороку відвідують тисячі українців з різних куточків. Річ у тому, що воно має неймовірний колорит і дух середньовіччя. Це одне з найкрасивіших міст, яке варто відвідати, оскільки воно багате на пам’ятки.

Головною "родзинкою" міста є Кам’янець-Подільська фортеця, яка була збудована на рубежі на рубежі ХІ – XVII століть. Вона була потужним форпостом, який оберігав спокій довколишніх земель. Фортеця розташована на пагорбі та оточена річкою Смотрич. Усередині її відкриті музеї, харчевня та сувенірні крамниці. Там проводять екскурсії, влаштовують історичні фестивалі.

Не можна залишити без уваги також костел Св. Апостолів Петра і Павла. Він відомий своїм вівтарем, датованим XVIII століттям, а також фресками Джованні Сампіні, унікальним органом та кам’яною Лаурою та мінаретом.

Костел Св. Апостолів Петра та Павла у Кам’янці-Подільському

Туристам також рекомендують відвідати Ратушу, яка розташована на Польському ринку, вона грала колись ключову роль у житті міста. Під ратушею розташовані підземні ходи, які пов’язували будинок із Францисканським та Домініканським костелами.

Ратуш у Кам’янці-Подільському

Є в Кам'янець-Подільському й інші визначні пам’ятки, гідні уваги туристів. Як відомо, його називають "місто семи культур". У Кам’янці протягом багатьох століть перепліталися культури та традиції таких народів як: українці, вірмени, поляки, литовці, турки, росіяни та євреї. Це поєднання різних звичаїв та вірувань створило своєрідну атмосферу, яка відображена в архітектурі Старого Міста.

Скільки коштуватимуть вихідні в Кам'янець-Подільському

На сайті OLX можна знайти різні пропозиції житла, на будь-який смак та гаманець. Наприклад, можна зняти хостел у центрі міста, де оренда кімнати коштуватиме 150-300 гривень. Також можна на добу винайняти квартиру, ціни стартують від 350 гривень.

Оренда житла в Кам’янці-Подільському.

Проїзд в один бік, наприклад, із Києва коштуватиме від 500 гривень, залежно від перевізника, згідно із сайтом Busfor.ua. Потягом дістатися міста дешевше, наприклад, на найближчі вихідні квиток коштує 199 гривень (плацкарт) або 282 гривні (купе), згідно сайту Укрзалізниці.

Проїзд з Києва до Кам’янця-Подільського.

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