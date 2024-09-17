Город "семи культур": выходные в Каменец-Подольском обойдутся в "копейки", почему туда стоит поехать (фото)
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Этот город поражает своим колоритом и духом средневековья
Эту осень украинцы могут провести в удивительных местах нашей страны. Любителей уединения и природы приглашают в самое сердце Карпат, а те, кто любит архитектурные достопримечательности могут посетить "жемчужину Подолья".
"Телеграф" решил выяснить, во сколько обойдутся выходные в Каменец-Подольском. А также узнали, почему его называют "город семи культур" и какие достопримечательности привлекают туристов.
Отдых в Каменец-Подольском в 2024 году
Удивительный город, расположенный в Хмельницкой области, ежегодно посещают тысячи украинцев с разных уголков. Дело в том, что он обладает невероятным колоритом и духом средневековья. Это один из самых красивых городов, который стоит посетить, поскольку он богат на достопримечательности.
Главной "изюминкой" города является Каменец-Подольская крепость, которая была построена на рубеже на рубеже ХI — XVII веков. Она была мощным форпостом, который оберегал покой близлежащих земель. Крепость расположена на холме и окружена рекой Смотрич. Внутри ее открыты музеи, харчевня и сувенирные лавки. Там проводят экскурсии, устраивают исторические фестивали.
Нельзя обойти вниманием также костел Св. Апостолов Петра и Павла. Он известен своим алтарем, датированным XVIII веком, а также фресками Джованни Сампини, уникальным органом и каменной Лаурой и минаретом.
Туристам также рекомендуют посетить Ратушу, которая расположена на Польском рынке, она играла когда-то ключевую роль в жизни города. Под ратушей расположены подземные ходы, которые связывали здание с Францисканским и Доминиканским костелами.
Есть в Каменец-Подольском есть и другие достопримечательности, достойны внимания туристов. Как известно, его называют "город семи культур". В Каменце на протяжении многих веков переплетались культуры и традиции таких народов как: украинцы, армяне, поляки, литовцы, турки, россияне и евреи. Это сочетание разных обычаев и верований создало своеобразную атмосферу, которая запечатлена в архитектуре Старого Города.
Во сколько обойдутся выходные в Каменец-Подольском
На сайте OLX можно найти разные предложения жилья, на любой вкус и кошелек. Например, можно снять хостел в центре городе, где аренда комнаты обойдется в 150-300 гривен. Также можно на сутки снять квартиру, цены стартуют от 350 гривен.
Проезд в одну сторону, например, из Киева будет стоить от 500 гривен, в зависимости от перевозчика, согласно сайту Busfor.ua. Поездом доехать дешевле, например, на ближайшие выходные билет стоит 199 гривен (плацкарт) или 282 гривны (купе), согласно сайту Укрзализныци.
Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном замке Паланок в Мукачево. Место увлекает своей историей, архитектурным ансамблем и видом на город.