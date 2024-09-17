Город "семи культур": выходные в Каменец-Подольском обойдутся в "копейки", почему туда стоит поехать (фото)

Этот город поражает своим колоритом и духом средневековья

Эту осень украинцы могут провести в удивительных местах нашей страны. Любителей уединения и природы приглашают в самое сердце Карпат, а те, кто любит архитектурные достопримечательности могут посетить "жемчужину Подолья".

"Телеграф" решил выяснить, во сколько обойдутся выходные в Каменец-Подольском. А также узнали, почему его называют "город семи культур" и какие достопримечательности привлекают туристов.

Отдых в Каменец-Подольском в 2024 году

Удивительный город, расположенный в Хмельницкой области, ежегодно посещают тысячи украинцев с разных уголков. Дело в том, что он обладает невероятным колоритом и духом средневековья. Это один из самых красивых городов, который стоит посетить, поскольку он богат на достопримечательности.

Главной "изюминкой" города является Каменец-Подольская крепость, которая была построена на рубеже на рубеже ХI — XVII веков. Она была мощным форпостом, который оберегал покой близлежащих земель. Крепость расположена на холме и окружена рекой Смотрич. Внутри ее открыты музеи, харчевня и сувенирные лавки. Там проводят экскурсии, устраивают исторические фестивали.

Нельзя обойти вниманием также костел Св. Апостолов Петра и Павла. Он известен своим алтарем, датированным XVIII веком, а также фресками Джованни Сампини, уникальным органом и каменной Лаурой и минаретом.

Костел Св. Апостолов Петра и Павла в Каменец-Подольском

Туристам также рекомендуют посетить Ратушу, которая расположена на Польском рынке, она играла когда-то ключевую роль в жизни города. Под ратушей расположены подземные ходы, которые связывали здание с Францисканским и Доминиканским костелами.

Ратуш в Каменец-Подольском

Есть в Каменец-Подольском есть и другие достопримечательности, достойны внимания туристов. Как известно, его называют "город семи культур". В Каменце на протяжении многих веков переплетались культуры и традиции таких народов как: украинцы, армяне, поляки, литовцы, турки, россияне и евреи. Это сочетание разных обычаев и верований создало своеобразную атмосферу, которая запечатлена в архитектуре Старого Города.

Во сколько обойдутся выходные в Каменец-Подольском

На сайте OLX можно найти разные предложения жилья, на любой вкус и кошелек. Например, можно снять хостел в центре городе, где аренда комнаты обойдется в 150-300 гривен. Также можно на сутки снять квартиру, цены стартуют от 350 гривен.

Аренда жилья в Каменец-Подольском

Проезд в одну сторону, например, из Киева будет стоить от 500 гривен, в зависимости от перевозчика, согласно сайту Busfor.ua. Поездом доехать дешевле, например, на ближайшие выходные билет стоит 199 гривен (плацкарт) или 282 гривны (купе), согласно сайту Укрзализныци.

Проезд из Киева в Каменец-Подольск

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном замке Паланок в Мукачево. Место увлекает своей историей, архитектурным ансамблем и видом на город.