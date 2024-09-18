Рада збільшила витрати на оборону: цифра рекордна

Витрати цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн

У середу, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету на 2024 рік. Витрати на військові потреби зростуть на 500 млрд. гривень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк. Подробиці він оприлюднив у своєму Telegram.

За його даними, проект №11417 підтримали 298 депутатів.

"Таким чином, витрати цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн. грн. ", — резюмував Железняк.

У свою чергу народний депутат Ірина Геращенко уточнила, що законом скоригували видаткову частину державного бюджету на 434,6 млрд. гривень

Влада збільшила витрати за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд гривень (з них для сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд гривень) і скоротила витрати і 65,7 млрд гривень.

Нагадаємо, що уряд уже затвердив проект державного бюджету на 2025 рік. Доходи загального фонду без трансфертів та грантів становитимуть 2 трлн грн. Витрати складуть 3,64 трлн грн. На сектор безпеки та оборони передбачено виділити 2,22 трлн. грн., що становить 26,3% ВВП. Курс долара заклали на рівні 45 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що курс долара навряд чи сильно зміниться до кінця поточного року. Дії Нацбанку України призвели до того, що на валютному ринку немає ажіотажу, а валюта не дефіцитна.