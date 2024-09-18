"Жінку навряд чи відправлять на нуль": чи отримають чоловіки відстрочку, якщо дружина в ЗСУ

Вона має обіймати посаду тільки в ЗСУ

В Україні військовозобов'язані чоловіки за певних умов можуть отримати відстрочку від мобілізації. Чи нададуть її тим, чия дружина служить в Збройних силах.

Таким чоловікам передбачено надання відстрочки, але за умови, що дружина служить не в поліції чи ДСНС. Про це пояснила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, передає РБК-Україна.

"Якщо служить дружина, чоловік має передбачене законом право на відстрочку від мобілізації, а також право бути звільненим з лав ЗСУ", — наголосила вона.

Вона пояснює, що в чинному українському законодавстві немає закону про те, що військовозобов'язаним може бути тільки особа чоловічого роду. Однак жінка має бути в складі ЗСУ, а не поліції чи ДСНС, аби чоловіка не забрали на військову службу.

Під час своєї практики адвокат бачила випадки, коли родина приймала рішення, аби саме жінка йшла в ЗСУ.

"Дружина, маючи неповнолітню дитину, іде добровільно мобілізуватися до ЗСУ через рекрутинговий центр. Розуміючи при цьому, що її як жінку навряд чи відправлять служити на "нуль". А її чоловік тим часом отримує передбачену законодавством відстрочку від мобілізації. Таким чином він забезпечить їх сімейні права, щоб дитина залишалася з кимось з батьків", — резюмувала Аніщенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще одна категорія українців може отримати відстрочку від мобілізації у вересні.