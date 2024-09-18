"Женщину вряд ли отправят на ноль": получат ли мужчины отсрочку, если жена в ВСУ

Она должна занимать должность только в ВСУ

В Украине военнообязанные мужчины в определенных условиях могут получить отсрочку от мобилизации. Предоставят ли ее тем, чья жена служит в Вооруженных силах.

Таким мужчинам предусмотрено предоставление отсрочки, но при условии, что жена служит не в полиции или ГСЧС. Об этом объяснила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, передает РБК-Украина.

"Если служит жена, мужчина имеет предусмотренное законом право на отсрочку от мобилизации, а также право быть уволен из рядов ВСУ", — подчеркнула она.

Она объясняет, что в действующем украинском законодательстве нет закона о том, что военнообязанным может быть только лицо мужского рода. Однако женщина должна быть в составе ВСУ, а не полиции или ГСЧС, чтобы мужчину не забрали на военную службу.

Во время своей практики адвокат видела случаи, когда семья принимала решение, чтобы именно женщина шла в ВСУ.

"Жена, имея несовершеннолетнего ребенка, идет добровольно мобилизоваться в ВСУ через рекрутинговый центр. Понимая при этом, что ее как женщину вряд ли отправят служить на "ноль". А ее муж тем временем получает предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации. Таким образом он обеспечит их семейные права, чтобы ребенок оставался с кем-то из родителей", — резюмировала Анищенко.

Напомним, ранее Телеграф писал, что еще одна категория украинцев может получить отсрочку от мобилизации в сентябре.