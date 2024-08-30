Право на відстрочку є, але вважають ухилянтом: за яких обставин це можливо

Є один важливий момент

Чоловіки призовного віку в Україні за певних умов можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак є випадки, коли їх вважатимуть тими, хто ухиляється від призову.

Військовозобов'язаний, який має право на відстрочку, має оформити її у визначеному порядку. Про це нагадує юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, передає РБК-Україна.

Якщо цього не зробити й одночасно не з'явитись в ТЦК та СП за повісткою й ігнорувати оновлення даних, то чоловіка можна вважати особою, яка ухиляється від мобілізації. Юрист каже, що такі дії можуть тягнути адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Лобунько зазначає, що адміністративна відповідальність передбачає штраф у розмірі 17000-55500 гривень. Водночас кримінальна відповідальність — позбавлення волі на строк до 5 років.

Тому, якщо особа, яка має право на відстрочку, оформила її належним чином, не може вважатись ухилянтом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи мають носити при собі чоловіки під час воєнного стану. Є випадки, коли статус чи конкретна ситуація вимагає додаткових папірців.