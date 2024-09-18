Квартира в елітному ЖК та "подарунок" у 7 мільйонів гривень: столичний поліціянт живе "не по кишені"

Офіційні доходи родини не дозволяють пояснити подібні покупки та заощадження

Київський поліціянт живе у квартирі тещі розміром 220 квадратних метрів, яка з 1998 року офіційно заробила цілих 100 грн, а у 2014 вже пішла на пенсію. Йдеться про заступника начальника Нацполіції Києва Тараса Полієнка.

Про це у своєму новому розслідуванні пишуть "Схеми". Зазначають, що квартира, у якій живе поліціянт дворівнева і знаходиться у столичному ЖК.

"У коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі "обставини придбання" квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині "була "Волга", яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Київ", — пишуть журналісти-розслідувачі.

Поліцейський також задекларував, що його дружина отримала у подарунок 7 мільйонів гривень від своєї бабусі. Проте її офіційні доходи теж аж ніяк не пояснюють такі заощадження.

У квартиру в київському ЖК поліціянт Тарас Полієнко разом з родиною переїхав у березні 2022 року. Це вказано в його декларації. Власниця квартири — його теща Валентина Ткаченко. Згідно з документами, квартира була куплена у 2020 році за 3,3 мільйона гривень (на той час близько 120 тисяч доларів).

Джерела в податковій підказали, що теща поліціянта з 1998 офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014-му році, й нині отримує менш як 3 тис. гривень пенсії на місяць.

"Таку ж пенсію отримує і її чоловік, тобто тесть Полієнка. Всі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, за даними від джерел "Схем", склали близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило б на придбання цієї нерухомості в ЖК", — пише видання.

"Схеми" звернулися за коментарем до самого поліціянта та його дружини. Полієнко не зміг пригадати обставини покупки нерухомості, а його дружина Антоніна заявила, що "людина, яка вміє заробляти гроші, вона знає, як і де їх заробляти".

Дослівно коментар Антоніни Полієнко звучав як: "У мами близько, не знаю скільки, соток квітів, які вона вирощує і має, відповідно, такий спосіб заробляння. Це раз. По-друге, ще у 80-х роках у мами з татом була "Волга", яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві. Тобто людина, яка вміє заробляти гроші, вона знає, як і де їх заробляти".

Юрист громадської організації "Центр протидії корупції" Олексій Бойко зазначає, якщо посадовець не може пояснити походження у тещі коштів на квартиру, в якій тепер мешкає і це декларує, то САП може перевірити походження цих грошей. Якщо доказів легального доходу не буде, тоді прокуратура звернеться до суду із позовом про визнання активів необґрунтованими і їх стягнення в дохід держави, це так звана "цивільна конфіскація".

Крім зазначеного, "Схеми" звернули увагу і на те, де раніше жила родина Полієнків. Сім’я мешкала на Київщині, у будинку на понад 180 квадратних метрів у селищі Велика Димерка. Ця нерухомість записана на сестру поліціянта Олену Палієнко. Будинок міститься на ділянці, яка також належить Олені Палієнко, а по сусідству – земля та будинок, які належать матері Полієнків.

Примітно, що після того, як Тарас Полієнко перейшов на посаду заступника голови столичного Нацполу, на ділянці матері та сестри почалась перебудова будинків, з’явився басейн та змінився ландшафтний дизайн.

До слова, сестра Палієнка — чиновниця Державної міграційної служби. У коментарі "Схемам" вона зазначила, зараз на території її будинку триває перебудова, бо родинне майно було знищене у 2022 році, під час вторгнення російської армії до їхнього селища.

За який кошт йде відбудова, Олена Палієнко не відповіла. Так само журналісти-розслідувачі поставили питання і Полієнку щодо походження цих коштів і поки чекають на відповідь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишню нардепку затримали за створення схеми для ухилянтів: "заробляла" до 100 тисяч доларів на місяць