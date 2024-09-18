Квартира в элитном ЖК и "подарок" в 7 миллионов гривен: столичный полицейский живет "не по карману"

Официальные доходы семьи не позволяют объяснить покупки и сбережения

Киевский полицейский живет в квартире тещи размером 220 квадратных метров. При этом женщина с 1998 года официально заработала целых 100 грн, а в 2014 году уже ушла на пенсию. Речь идет о заместителе начальника Нацполиции Киева Тарасе Полиенко.

Об этом в своем новом расследовании пишут "Схемы". Отмечают, что квартира, в которой живет полицейский двухуровневая и находится в столичном ЖК.

"В комментарии журналистам Полиенко отметил, что ему неизвестны "обстоятельства приобретения" квартиры, а его жена объяснила, что ее мать зарабатывала на выращивании цветов, и, кроме того, в семье "была "Волга", которая равнялась по стоимости к жилой квартире в городе Киев", — пишут журналисты-расследователи.

Полицейский также задекларировал, что его жена получила в подарок 7 миллионов гривен от своей бабушки. Однако ее официальные доходы тоже никак не объясняют такие сбережения.

В квартиру в киевском ЖК полицейский Тарас Полиенко вместе с семьей переехал в марте 2022 года. Это сказано в его декларации. Владелец квартиры – его теща Валентина Ткаченко. Согласно документам, квартира была куплена в 2020 году за 3,3 миллиона гривен (в то время около 120 тысяч долларов).

Источники в налоговой подсказали, что теща полицейского с 1998 года официально заработала 100 гривен. На пенсию она вышла в 2014 году, и сейчас получает менее 3 тыс. гривен пенсии в месяц.

"Такую же пенсию получает и ее муж, то есть тесть Полиенко. Все его официальные доходы за три года, без учета пенсии, по данным от источников "Схем", составили около 350 тысяч гривен. То есть суммарно их официальных средств не хватило бы на приобретение этой недвижимости в ЖК", — пишет издание.

"Схемы" обратились за комментарием к самому полицейскому и его жене. Полиенко не смог вспомнить обстоятельства покупки недвижимости, а его жена Антонина заявила, что "человек, умеющий зарабатывать деньги, он знает, как и где их зарабатывать".

Дословно комментарий Антонины Полиенко звучал как: "У мамы близко, не знаю сколько, соток цветов, которые она выращивает и имеет, соответственно, такой способ зарабатывания. Это раз. Во-вторых, еще в 80-х годах у мамы с папой была" "Волга", которая приравнивалась по стоимости к жилой квартире в городе Киеве. То есть человек, умеющий зарабатывать деньги, он знает, как и где их зарабатывать".

Юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Алексей Бойко отмечает, если должностное лицо не может объяснить происхождение у тещи средств на квартиру, в которой теперь проживает и это декларирует, то САП может проверить происхождение этих денег. Если доказательств легального дохода не будет, тогда прокуратура обратится в суд с иском о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, это так называемая "гражданская конфискация".

Кроме указанного, "Схемы" обратили внимание и на то, где раньше жила семья Полиенко. Семья жила на Киевщине, в доме более 180 квадратных метров в поселке Большая Дымерка. Эта недвижимость записана на сестру полицейского Елену Палиенко. Дом находится на участке, который также принадлежит Елене Палиенко, а по соседству – земля и дом, принадлежащие матери Полиенко.

Примечательно, что после того, как Тарас Полиенко перешел на должность заместителя главы столичного Нацпола, на участке матери и сестры началась перестройка домов, появился бассейн и изменился ландшафтный дизайн.

К слову, сестра Палиенко – чиновница Государственной миграционной службы. В комментарии "Схемам" она отметила, сейчас на территории ее дома идет перестройка, потому что семейное имущество было уничтожено в 2022 году, во время вторжения российской армии в их поселок.

За какие средства идет восстановление, Елена Палиенко не ответила. Так же журналисты-расследователи задали вопрос и Полиенко о происхождении этих средств и пока ждут ответа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывшую нардепку задержали за создание схемы для ухилянцев: "зарабатывала" до 100 тысяч долларов в месяц