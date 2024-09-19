Повістка від представників міськради: чи можливо це

У деяких випадках її можна ігнорувати

Під час воєнного стану та мобілізації представники ТЦК, а разом с ними й поліція, мають право роздавати повістки у будь-яких місцях. Чи можуть це робити працівники органів місцевої влади.

Будь-яке вручення повістки має відбуватись згідно зі законом. Про це нагадала адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, працівники органу місцевої влади точно мають право на вручення повісток, адже їх дії, а також голови ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), уповноважені законодавством.

"Зокрема, керівник військової адміністрації, а також начальник ТЦК повинен видати відповідний наказ, де має бути вказано, що така людина уповноважена передавати військовозобов'язаним повістки за дорученням", — пояснила вона.

Адвокат також зауважила, що повістка, яка була виписана органами місцевої влади або ТЦК і передана, наприклад, батькам військовозобов'язаного, не законна, навіть якщо в ній міститься уся персональна інформація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто ще, окрім поліції, ТЦК та представників міськради, може виписувати повістки.