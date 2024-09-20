Службові комп’ютери без Telegram: українцям пояснили нюанси в обмеженні роботи месенджера

Пересилання робочих документів через Telegram несе певні ризики

У п’ятницю, 20 вересня, в Україні з’явилася інформація про те, що окремим категоріям громадян обмежили право на користування "Telegram". Йдеться про державних службовців, військових та працівників критичної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко пояснив, що це означає.

"Мова йде про СЛУЖБОВІ пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах", — зауважив Коваленко.

Він додав, що і раніше говорив про те, що пересилання робочих документів через Telegram з робочих пристроїв несе певні ризики.

"Ще додатково уточню: рішення стосується лише переписки і пересилання документів через месенджер", — наголосив Коваленко.

Також він зауважив, що це рішення аж ніяк не забороняє державним органам, посадовцям чи військовим формуванням вести офіційні сторінки в Telegram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Раді готують новий закон щодо використання Telegram. Норми цього документа також будуть стосуватись подібних до нього платформ поширення ЗМІ.