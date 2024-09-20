Служебные компьютеры без Telegram: украинцам объяснили нюансы в ограничении работы мессенджера

Пересылка рабочих документов через Telegram несет определенные риски

В пятницу, 20 сентября, в Украине появилась информация о том, что отдельным категориям граждан было ограничено право на пользование "Telegram". Речь идет о государственных служащих, военных и работниках критической инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко объяснил, что это значит.

"Речь идет о СЛУЖЕБНЫХ устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах", — отметил Коваленко.

Он добавил, что и раньше говорил о том, что пересылка рабочих документов через Telegram с рабочих устройств несет определенные риски.

"Еще дополнительно уточню: решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер ", — подчеркнул Коваленко.

Также он отметил, что это решение никак не запрещает государственным органам, должностным лицам или военным формированиям вести официальные страницы в Telegram.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Раде готовят новый закон об использовании Telegram. Нормы этого документа также будут касаться подобных платформ распространения СМИ.