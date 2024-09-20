Коли не можуть мобілізувати офіцера запасу: що передбачено законом

Юрист пояснив, хто має право на бронь

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Проте існують категорії осіб, які можуть бути звільнені від призову.

Це стосується не лише звичайних військовозобов’язаних, а й офіцерів запасу. Про це розповів адвокат Микита Богданов на порталі "Юристи.UA".

Хто такі офіцери запасу

Офіцерами запасу вважаються особи, які:

мають диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня;

завершили курс підготовки офіцерів запасу;

успішно склали іспит та пройшли атестацію до офіцерського складу.

Кого з офіцерів запасу не мобілізують

Деякі офіцери запасу можуть бути звільнені від мобілізації. Це стосується:

осіб, які мають офіційно оформлену відстрочку;

працівників підприємств, установ або організацій, визнаних критично важливими для економіки, культури або освіти під час воєнного стану.

Як зазначив юрист, згідно з Порядком Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, військовозобов'язані, які підлягають бронюванню під час воєнного стану, захищені незалежно від їхнього військового звання, віку чи військово-облікової спеціальності.

Тобто, бронь можуть отримати офіцери запасу з кодом 021000, що дозволяє підприємствам критичної інфраструктури бронювати своїх співробітників незалежно від військового звання чи спеціальності.

Водночас офіцери запасу, які не є заброньованими та не мають відстрочки, підлягають мобілізації за загальним правилом.

Нагадуємо, що чоловік, який має бронь, може виїхати за кордон лише у зв'язку з відрядженням. Для цього йому необхідно мати при собі такі документи:

документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідченні — це необхідно для підтвердження статусу заброньованої особи;

витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

наказ щодо відрядження, який підтверджує, що виїзд за кордон пов'язаний з виконанням службових обов'язків.

Заброньовані працівники можуть перетинати кордон під час відрядження, але з обов'язковою умовою повернення в Україну після завершення терміну, зазначеного в наказі.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК. Інформація про бронь відображається в додатку "Резерв+", що дозволяє працівникам уникати зайвих перевірок.