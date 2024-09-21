Миллиардные тендеры и даже связи с РФ: что журналисты раскопали о семье Козицких

Семья Козицких не раз попадала в скандалы

Максим Козицкий, председатель Львовской областной военной администрации с момента своего назначения на должность, и его отец Зиновий Козицкий, известный украинский предприниматель, оказывались в центре нескольких громких обвинений.

Эти обвинения касаются возможных злоупотреблений властью, получения государственных тендеров и даже связей с российским "Газпромом". "Телеграф" собрал всю возможную информацию об этих скандалах и о том, как семья Козицких комментирует обвинения.

Строительство дороги к гостиницам отца в Сходнице

Первое обвинение касается выделения 25 млн грн на строительство дороги возле гостиницы, которую построил Зиновий Козицкий. По данным СМИ, эти средства были выделены на реконструкцию дороги в поселке Сходница, где расположен оздоровительный комплекс, совладельцем которого является Зиновий Козицкий.

Дорога в коттеджи Зиновия Козицкого

Впоследствии Максим Козицкий отрицал эти обвинения. Он утверждает, что к реконструкции дороги приступили еще в 2021 году, а строительство оздоровительного комплекса — в мае 2022 года. По его словам, Зиновий Козицкий стал владельцем ООО "ВЕСТ ЭНЕРДЖИ" (соучредитель ООО "Нормаз плаза", осуществляющего строительство оздоровительного комплекса) только в мае 2024 года. Максим Козицкий отмечает, что эти события не связаны между собой.

Глава ЛОВА также отмечает, что заказчиком работ выступал Сходницкий поселковый совет. По его словам, жители улицы Горной долгое время жаловались на ненадлежащее дорожное покрытие, которое усложняло проезд даже автомобилей скорой помощи.

Слишком большое количество государственных тендеров

Второй скандал связан с получением большого количества государственных тендеров компаниями, связанными с Зиновием Козицким. По данным СМИ, ООО "Буровая компания "Горизонты"", принадлежащее Зиновию Козыцкому, получило спецразрешение на работы по поиску газа в Полтавской области. Кроме того, за последние два года компания получила от государства почти три с половиной миллиарда гривен. Заказчиками выступали государственные "Укргаздобыча" и "Укрнефть".

Семья Козицких не предоставила прямых комментариев по этому поводу.

Возможна связь с РФ

Третье обвинение касается возможных связей Зиновия Козицкого с российским "Газпромом". По информации общественного активиста Геннадия Сикалова, Зиновий Козицкий является бенефициаром Ассоциации "Нефть и газ Украины", соучредителем которой является дочерняя компания Weatherford International, признанная НАПК международным спонсором войны в феврале 2024 года.

А совладельцем "Горизонтов", кроме Зиновия Козицкого, является Карел Комарек — чешский миллиардер. По данным журналистских расследований, Комарек долгое время являлся партнером российского "Газпрома". Эту информацию, кроме активиста и журналиста Сикалова, подтверждает издание The Guardian. Более того, Комарек являлся партнером РФ еще в конце 2023 года.

ООО "Горизонты" и MND, компании, связанные с Зиновием Козицким, отрицают эти обвинения. Они при посредничестве Ассоциации нефти и газа обратились к президенту Украины, СБУ, СНБО и союзу журналистов Украины через статью "Газпром заходит в Полтаву?", опубликованную в издании "Зеркало недели". Компании обвинили журналистов в репутационной атаке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Ассоциации.

Что известно о семье Козицких: краткая биография

Зиновий Козицкий

Зиновий Козицкий – известный украинский предприниматель, основатель и владелец компании "Західнадрасервіс". Он занимает 95-е место в списке 100 самых богатых украинцев по версии Forbes с капиталом в $95 млн по состоянию на 2021 год. Козицкий начал свой бизнес в газодобывающей отрасли в 2004 году. Его компания открыла 10 месторождений и пробурила 56 скважин, став крупнейшей частной газодобывающей компанией в Западной Украине. Кроме того, Зиновий Козицкий владеет 10 "зелеными электростанциями", СМИ и сервисом велопроката Nextbike.

Максим Козицкий

Максим Козицкий – старший сын Зиновия, родился 19 февраля 1981 года во Львове. У него медицинское образование — окончил Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого. Максим получил образование в сфере менеджмента и учета. С 5 февраля 2020 года занимает должность главы Львовской областной военной администрации. До назначения на государственный пост Максим работал в семейном бизнесе, в частности, являлся директором ООО "Эко-Оптима".

Степан Козицкий

Степан Козицкий – младший сын Зиновия, генеральный директор группы компаний "Західнадрасервіс". Он родился в городе Николаеве Львовской области. Степан имеет образование в области международных экономических отношений и нефтегазовой инженерии. С 2005 года активно участвует в развитии семейного бизнеса, помогая отцу управлять компанией.

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