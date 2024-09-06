Побудував дорогу до готелю батька: з'явилося розслідування про голову Львівської ОВА, він вже відповів

Навів кілька аргументів та подякував ЗМІ

Голова Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) Максим Козицький прокоментував гучні звинувачення ЗМІ у виділенні 25 млн грн на будівництво дороги біля готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький.

У своєму дописі голова ОВА навів кілька аргументів, які спростовують гучні заголовки ЗМІ та звинувачення. За словами Козицького молодшого, з самого початку виділення коштів в області на дорогу у селищі Східниця навколо цього точаться суперечки.

Адже у вищевказаному населеному пункті є оздоровчий комплекс, співвласник якого — львівський бізнесмен Зіновій Козицький і батько голови ОВА.

Що каже Максим Козицькій щодо звинувачень ЗМІ

1. Реконструкцію дороги розпочали ще у 2021 році, а у травні 2022 року розпочались підготовчі роботи до будівництва оздоровчого комплексу. Будівництво дороги профінансували і виконали у 2021-2023 роках, а Зіновій Козицький став власником ТОВ "ВЕСТ ЕНЕРДЖІ" (співзасновник ТОВ "Нормаз плаза", яке здійснює будівництво оздоровчого комплексу) лише у травні 2024 року. Тобто, спираючись на ці факти, голова ОВА стверджує, що вони не пов'язані один з одним.

Готельно-відпочинковий комплекс компанії «Нормаз плаза»

2. Східницька селищна рада з самого початку робіт виступає їх замовником. Адже мешканці вулиці Гірської цього населеного пункту тривалий час скаржились на неналежне дорожнє покриття. Воно також повинно було забезпечити доїзд до хутора Гута. За словами Козицького, навіть автомобілі швидкої допомоги не могли доїхати на виклик до мешканців особливо у погану погоду. До того ж Львівська ОВА виділила кошти як субвенцію місцевому бюджету.

Стан колишньої лісової дороги до хутора Гута у серпні 2024 року

3. У 2021-2023 роках, які в публікації вказують ЗМІ, окрім дороги в Східниці коштом державного дорожнього фонду та обласного бюджету було виконано роботи на 56 комунальних дорогах. Тобто дорога у селищі Східниця була однією з кількох десятків.

4. Зіновій Козицький відомий бізнесмен Львівської області, який має десятки різних підприємств та будівель.

"Якщо опиратися на логіку журналістів, виходить, що всі дороги, які будували та реконструювали за моєї каденції як голови ЛОВА (4,5 роки), можна трактувати як такі, що ведуть до його бізнесу?" — пише Козицький молодший.

Львівський підприємець Зіновій Козицький (зліва) і його син Максим Козицький, який очолює Львівську ОВ

5. Голова ОВА наголосив, що опублікований ЗМІ матеріал не ексклюзивний. Адже баталії навколо цієї дороги неодноразово освітлювали місцеві ЗМІ та активісти.

"Чому цю історію знову підняли – для мене особисто загадка. Окрема подяка журналістам, що не додали маніпуляцій у заголовок", — додав Козицький молодший.

Зауважимо, що, за словами ЗМІ, Голова Львівської ОВА Максим Козицький нібито витратив аж 25 млн грн з бюджету на дорогу до приватного курорту свого батька.

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