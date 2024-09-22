Новий очільник "Охматдиту" зробив зізнання: "Це завдало більшої шкоди лікарні, аніж ракетний удар"

Він каже, що над репутацією працювали 130 років

Росіяни у Києві ракетним ударом знищили цілий корпус медзакладу в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Були загиблі та поранені. Люди з усієї України та світу жертвували кошти на відбудову "Охматдиту", через скандали навколо цього навіть відсторонили гендиректора Віктора Жовріна.

Наразі тимчасово виконує обовʼязки гендиректора лікар Олександр Урін. Він розповів журналістці "Телеграфу" про Віктора Ляшка та відсторонення Володимира Жовніра в інтервʼю — "Скандал навколо тендеру завдав більше шкоди, аніж ракетний удар".

Він каже, що викривлення інформації від керівництва лікарні мав на увазі міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, коли відсторонив гендиректора Володимира Жовніра, він коментувати не може. А ситуація, яка відбулась у лікарні, для нього наразі незрозуміла.

"З моїм керівником Володимиром Аполлінарійовичем (Жовніром. — Ред.) ми були знайомі до того, як він прийшов сюди. Він лікар-анестезіолог, який керував кардіоцентром, і у нас була дуже фахова спільна робота. Крім того, у нас були з ним і наукові контакти, проводились конференції, де ми постійно стикалися. Потім він прийшов до нас, і розпочалась наша інша співпраця. Людина постійно знаходилась на роботі під час повномасштабного вторгнення", — сказав він.

На його думку, як лікаря, цей конфлікт завдав більшої шкоди дитячій лікарні, аніж ракетний удар. Це сильно вдарило по нашому іміджу, який будувався нашими вчителями та їхніми вчителями з медицини 130 років.

Удар по "Охматдиту" — що відомо

8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару РФ у Києві було пошкоджено "Охматдит" — найбільшу багатопрофільну дитячу лікарню в Україні.

Внаслідок атаки в медзакладі пошкоджено корпуси, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Знищено корпус відділення токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі.

Пошкоджень зазнали п'ять онковідділень, десять хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії, дві реанімації, операційні блоки, відділення променевої та радіотерапії, ще три корпуси. Також знищені дві електричні підстанції, від яких живилась вся інфраструктура лікарні.

Унаслідок обстрілу загинуло двоє осіб, серед яких дитячий лікар. Десятки людей були поранені, серед них діти.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про генерала Кобилаша, який наказав бомбити "Охматдит".