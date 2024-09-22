Новый глава "Охматдета" сделал признание: "Это нанесло больший ущерб больнице, чем ракетный удар"

Он говорит, что над репутацией работали 130 лет

Россияне в Киеве ракетным ударом уничтожили целый корпус медучреждения в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Были погибшие и ранены. Люди со всей Украины и мира жертвовали средства на восстановление "Охматдета", из-за скандалов вокруг этого даже отстранили гендиректора Виктора Жовнира.

В настоящее время временно исполняет обязанности гендиректора врач Александр Урин. Он рассказал журналистке "Телеграфа" о Викторе Ляшко и отстранении Владимира Жовнира в интервью — "Скандал вокруг тендера нанес больше вреда, чем ракетный удар".

Он говорит, что искажение информации от руководства больницы подразумевал министр здравоохранения Виктор Ляшко, когда отстранил гендиректора Владимира Жовнира, он комментировать не может. А ситуация, которая произошла в больнице, для него пока неясна.

"С моим руководителем Владимиром Аполлинарьевичем ( Жовниром. — Ред .) мы были знакомы до того, как он пришел сюда. Он врач-анестезиолог, руководивший кардиоцентром, и у нас была очень профессиональная совместная работа. Кроме того, у нас были с ним и научные контакты, проводились конференции, где мы постоянно сталкивались. Затем он пришел к нам, и началось наше другое сотрудничество.

По его мнению, как врачу, этот конфликт нанес больший вред детской больнице, чем ракетный удар. Это сильно ударило по нашему имиджу, строившемуся нашими учителями и их учителями по медицине 130 лет.

Удар по "Охматдету" — что известно

8 июля 2024 года в результате ракетного удара РФ в Киеве был поврежден "Охматдет" — крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине.

В результате атаки в медучреждении повреждены корпуса, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Уничтожен корпус отделения токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе.

Повреждения получили пять онкоотделений, десять хирургических, два соматических отделения, отделение интенсивной терапии, две реанимации, операционные блоки, отделение лучевой и радиотерапии, еще три корпуса. Также уничтожены две электрические подстанции, от которых питалась вся инфраструктура больницы.

В результате обстрела погибли два человека, среди которых детский врач. Десятки людей были ранены, в их числе дети.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о генерале Кобылаше, который приказал бомбить "Охматдет".