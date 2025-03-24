Вівсянка чорноголова опинилася у Червоній книзі України: як виглядає пташка (фото)

Це рідкісний птах України, чисельність якого стрімко зменшується

Вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala) – це птах родини вівсянкових, один з 16 видів цього роду, які можна зустріти в Україні. Цей вид є перелітним і гніздовим, і, на жаль, має статус рідкісного.

Пташку можна зустріти в Криму, але їх стає все менше. Проте вівсянка чорноголова – важлива частина української фауни, і її збереження потребує спільних зусиль науковців, природоохоронців та громадськості.

Де живе та як співає

Вівсянка чорноголова поширена у південній Європі, країнах Закавказзя, Близького Сходу та Аравійського півострова. В Україні гніздиться на Керченському півострові, спостерігається просування в передгір'я Криму. Окремі пари можна зустріти на узбережжі Молочного лиману, на півночі Арабатської стрілки та в Степовому Криму. Пісня вівсянки чорноголової – мелодійне "ті-ті-тіу-тіу-ті", а поклик – різке "тсіт" або "п'юп".

Як виглядає вівсянка чорноголова

Цей птах розміром приблизно з горобця, довжина тіла сягає близько 17 см, а маса – 25-33 г. Самці у шлюбному вбранні мають яскраве забарвлення:

Чорна голова;

Каштаново-руда задня частина шиї, спина, малі покривні пера верху крил, поперек і надхвістя;

Темно-бурі махові і стернові пера зі світлою облямівкою;

Яскраво-жовті горло, смуги на боках шиї, воло і решта нижньої частини тулуба.

У позашлюбному вбранні чорні пера голови самця мають сірувато-вохристу облямівку. Самки мають більш скромне бурувато-сіре забарвлення з рудим відтінком на спині та жовтуватим низом. Молоді птахи подібні до самок за забарвленням, але з переважним вохристим відтінком.

Чому чисельність зменшується

У Європі гніздиться 2800−9300 тис. пар вівсянок чорноголових, що становить значну частину світової популяції. Однак, в 1970–1990 рр. спостерігалося значне скорочення чисельності виду. В Україні чисельність також зменшилась, особливо в Північному Приазов'ї.

Причини скорочення чисельності:

Розвиток сільського господарства та будівництво пансіонатів, що призводить до знищення природних біотопів.

Погіршення культури землеробства.

Сьогодні вівсянка чорноголова перебуває під охороною Бернської конвенції та занесена до Червоної книги України. Охороняється в Луганському та Опукському природному заповіднику, РЛП "Меотида".

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