Як видають повістки українцям і що з нею робити: основні кроки

"Телеграф" розповів, що має бути в документі

Через повномасштабну російську агресію проти України оголошена загальна мобілізація, якій підлягають всі чоловіки віком з 18 до 60 років. Працівники ТЦК займаються роздачею повісток, а у крайніх випадках – доставкою військовозобов’язаних до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців.

"Телеграф" озвучує три головні кроки, які треба зробити після вручення повісток.

Де можуть вручити повістку

Слід пам’ятати, що повістку можуть вручити будь-кому в будь-якому місці. Це не означає, що вас автоматично заберуть на службу в ЗСУ, Національну гвардію чи інші воєнізовані формування, але це є першим і важливим кроком в процесі мобілізації.

Наразі в Україні діють наступні види повісток:

· повістка для уточнення даних. Вона вручається для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я, місце роботи, наявність/відсутність освіти у військовозобов’язаного тощо;

· повістка на проходження військово-лікарської комісії;

· мобілізаційне розпорядження, що означає мобілізацію до лав Сил оборони України.

Слід зазначити, що рішення про мобілізацію ухвалює ВЛК і керівництво ТЦК після виконання відповідних процедур. Повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блок-пості, у ТЦК та СП.

Крім ТЦК, повістку можуть вручити представники органу місцевого самоврядування, керівники відповідних підприємств та організацій, а також очільники ОСББ, де мешкає військовозобов’язаний.

Що робити після вручення повісток

На правильно оформленій повістці повинні бути вказані:

· ПІБ, адреса проживання, дата народження військовозобов’язаного;

· реєстраційний номер повістки;

· найменування ТЦК та СП, куди має прийти військовозобов’язаний;

· мета виклику до ТЦК;

· адреса ТЦК та СП, дата та час, коли адресат повинен там з'явитися;

· розʼяснення про наслідки неявки і обовʼязки повідомити про причини неявки;

· посада уповноваженого, який видає повістку і його підпис;

· дата видачі повістки.

Якщо під час проходження ВЛК виявиться наявність в людини хвороб, що підтверджуються відповідними документами, його направляють до сімейного лікаря. Своєю чергою, він направляє військовозобов’язаного до профільного фахівця. Залежно від остаточного висновку людину можуть визнати або придатною до служби загалом, або придатною до служби в тилу, або непридатною з подальшим виключенням з військового обліку.

Коли людина отримала повістку, але не з’явилася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, їй може загрожувати кримінальна відповідальність.

Причини неявки в ТЦК після отримання повісток

Особа, що не з’явилась в ТЦК у визначений законом термін, має надати відповідний документ. Серед підстав не приходити є

· хвороба;

· необхідність догляду за хворими членами родини;

· здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення;

· ведення бойових дій або окупація певної території.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК.