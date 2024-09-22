Хто з українців може отримати повістку у жовтні: названі категорії

Є також певні категорії громадян від 18 до 25 років, які можуть отримати повістки

В Україні продовжує діяти загальна мобілізація та воєнний стан, а тому восени продовжується заклик військовозобов’язаних на службу. У жовтні серед тих, кого можуть призвати, виявляться кілька категорій громадян.

Нині заклику підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. "Телеграф" розповідає, за якими критеріями вони мають підходити, щоби потрапити на службу.

Якщо в порядку мобілізації в Україні нічого не зміниться до 1 жовтня поточного року, то правила залишаться незмінними.

Кого призиватимуть у жовтні 2024 року

чоловіки від 18 до 60 років , якщо вони мають бойовий досвід і є придатними за результатами медкомісії;

, якщо вони мають бойовий досвід і є придатними за результатами медкомісії; чоловіки від 25 до 60 років , якщо вони здорові, але раніше не брали участі у бойових діях;

, якщо вони здорові, але раніше не брали участі у бойових діях; чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними . Їм необхідно пройти повторно медкомісію до 4 лютого 2025 року. Якщо їх буде визнано придатними, їх можуть мобілізувати.

. Їм необхідно пройти повторно медкомісію до 4 лютого 2025 року. Якщо їх буде визнано придатними, їх можуть мобілізувати. чоловіки, зняті з військового обліку. Якщо вони здорові, їх можуть призвати після повторної медкомісії до 4 лютого 2025 року.

Чи можуть мобілізувати до 25 років

Є певні категорії громадян від 18 до 25 років, які можуть отримати повістки:

Молоді офіцери. Чоловіки віком від 18 до 25 років, які навчалися на військовій кафедрі та мають офіцерське звання, можуть бути призвані, якщо вони не продовжать навчання на магістратурі.

Демобілізовані. Це люди, котрі відслужили термінову службу в армії. Однак у цьому випадку є виняток – нещодавно демобілізовані. Цю категорію можуть призвати лише через рік після демобілізації.

Раніше непридатні. Якщо людина раніше була визнана непридатною до служби, вона все одно має пройти повторну медичну комісію до 4 лютого 2025 року. Якщо його визнають здоровим, його можуть мобілізувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з чоловіків необов’язково проходити військово-лікарську комісію. Є лише кілька таких категорій.