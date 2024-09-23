Якість повітря у Києві знову змінилася: в КМДА розповіли про поточну ситуацію

У світовому рейтингу забрудненості повітря Київ змістився на 52 місце

Вранці 23 вересня у Києві спостерігалося тимчасове погіршення екологічної ситуації. Причиною стали горіння торфовищ, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер. Проте вже до 15 години якість повітря у столиці нормалізувалася.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив про низький рівень забрудненості повітря у місті. Всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці було скасовано.

Ситуація на правому березі

На правому березі Києва стаціонарні пункти моніторингу зафіксували такі показники:

вул. Турівська, 28: загальний індекс якості повітря — 36

вул. Щусєва, 20: індекс — 39

просп. Європейського Союзу, 64-Г: індекс — 39

просп. Берестейський, 97: індекс — 45

вул. Китаївська, 22: індекс — 46

Ситуація на лівому березі

Лівий берег також показав низький рівень забрудненості:

вул. Харківське шосе, 7/1: загальний індекс якості повітря — 42

вул. Архітектора Вербицького, 26: індекс — 43

Шкала забрудненості

Загальний індекс якості повітря (CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. До них належать (частки пилу, діоксид сірки (SO2), діоксид азоту (NO2), приземний озон (ОЗ), оксид вуглецю (CO). Нижчий показник CAQI свідчить про кращу якість повітря.

Усі зафіксовані індекси відповідають низькому рівню забрудненості, що свідчить про нормалізацію екологічної ситуації в столиці після ранкового погіршення.

За даними SaveEcoBot, станом на 17 годину, екологічна ситуація в місті виглядає так (жовтим відмічені вулиці з помірним рівнем забруднення, а зеленим — низький рівень):

Якість повітря в Києві

Тим часом у списку світового рейтингу забрудненості повітря столиця України уже змістилася на 52 місце.

Світовий рейтинг забрудненості повітря

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про пожежі, через які в Києві дим та важко дихати. Спрогнозувати якісь зміни рятувальника та синоптикам важко.