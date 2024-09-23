Покращення було недовгим: Київ знову накрило брудне повітря, де ситуація найгірша (карта)
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Громадянам радять звертати увагу на своє самопочуття
Після тимчасового покращення якості повітря, у Києві знову погіршилася екологічна обстановка. Причиною є горіння торфовищ, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.
Про це повідомляє Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. За даними влади, зараз фіксується середній показник забрудненості повітря в столиці та її околицях.
За таких показників рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не обов’язкові, проте все ж таки громадянам радять звертати увагу на своє самопочуття.
"У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля надасть додаткову інформацію", — наголошується в повідомленні.
У Міністерстві нагадали, що аби зменшити негативний вплив на здоров’я та знизити ризик розвитку серйозних захворювань, необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
- За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
- Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
- Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
- Використовуйте маску або респіратор, а також — очищувач повітря.
- Використовуйте очисники повітря.
- Робіть вологе прибирання приміщень.
Варто зазначити, що за даними SaveEcoBot, станом на 9 ранку, екологічна обстановка в місті виглядає наступним чином (червоним відмічені вулиці зі шкідливим рівнем забруднення, а жовтим — з помірним):
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що проблеми із забрудненням повітря у Києві фіксувалися також 20 вересня. Вміст діоксиду азоту в Києві тоді перевищив допустиму норму.