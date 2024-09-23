Качество воздуха в Киеве снова изменилось: в КГГА рассказали о текущей ситуации
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В мировом рейтинге загрязненности воздуха Киев сместился на 52 место.
Утром 23 сентября в Киеве наблюдалось временное ухудшение экологической ситуации. Причиной послужили горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер. Однако уже к 15 часам качество воздуха в столице нормализовалось.
Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил о низком уровне загрязненности воздуха в городе. Все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице были отменены.
Ситуация на правом берегу
На правом берегу Киева стационарные пункты мониторинга зафиксировали следующие показатели:
- ул. Туровская, 28: общий индекс качества воздуха — 36
- ул. Щусева, 20: индекс — 39
- просп. Европейского Союза, 64-Г: индекс — 39
- просп. Берестейский, 97: индекс — 45
- ул. Китаевская, 22: индекс — 46
Ситуация на левом берегу
Левый берег также показал низкий уровень загрязненности:
- ул. Харьковское шоссе, 7/1: общий индекс качества воздуха — 42
- ул. Архитектора Вербицкого, 26: индекс — 43
Общий индекс качества воздуха (CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. К ним относятся (частицы пыли, диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), приземный озон (ОС), оксид углерода (CO). Низший показатель CAQI свидетельствует о лучшем качестве воздуха.
Все зафиксированные индексы соответствуют низкому уровню загрязненности, что свидетельствует о нормализации экологической ситуации в столице после утреннего ухудшения.
По данным SaveEcoBot, по состоянию на 17 часов, экологическая ситуация в городе выглядит так (желтым отмечены улицы с умеренным уровнем загрязнения, а зеленым – низкий уровень):
Между тем, в списке мирового рейтинга загрязненности воздуха столица Украины уже сместилась на 52 место.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о пожарах, из-за которых в Киеве дым и тяжело дышать. Спрогнозировать какие-либо изменения спасателя и синоптикам сложно.