Горять цілі гектари: вражаючі фото і відео пожеж, через які в Києві дим та важко дихати

Спрогнозувати якісь зміни рятувальника та синоптикам важко

Головною причиною стрімкого погіршення якості повітря в Києві є задимлення внаслідок горіння торфосховищ та сухостою. Рятувальники у Київській, Чернігівській та Сумській областях намагаються ліквідувати пожежу, що вже показали в мережі.

Як зазначає Укргідрометцентр, задимлення виникло внаслідок пожежі, тому спрогнозувати зміни якості повітря синоптики наразі не можуть.

"Синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери. Радіаційний фон у нормі", — йдеться у повідомлені.

Науковці вкотре наголосили, що це не метеорологічне явище і його тривалість залежить від інтенсивності та наявності пожеж. А також, що не слід задимлення столиці плутати зі смогом.

У мережі вже показали фото масштабної пожежі, дим від якої накрив Київ та області. На Чернігівщині за добу вигоріло понад 100 га, з них по одному гектару лісу та торфу.

У Сумській області ситуація трохи краща, але все одно важка. Вогонь пройшов понад 28 га за минулу добу, 19 вересня. У ДСНС зазначили, що завдяки зусиллям рятувальників ці пожежі не переросли у масштабні.

Водночас на Київщині також палає ліс. Рятувальники додають, що через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. До ліквідації пожежі залучено 40 одиниць техніки, з яких 13 — з лісових господарств.

Нагадаємо, що на Київщині є всього чотири населених пункти, де якість повітря в межах норми. До них можна доїхати зі столиці за пару годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дніпро накрила хмара забрудненого пилу. Місцеві жителі жаліються на жахливий запах та якість повітря, яка погіршилася і знаходиться в діапазоні жовтого-помаранчевого рівня.