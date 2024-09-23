Зроблено в Україні: Умєров похвалився, як змінилася українська оборонка за рік

Міністр розповів про досягнення за рік

Україна рекордно наростила власне виробництво оборонної продукції. Наразі практично кожен другий снаряд, який відстрілюють ЗСУ, було зроблено на місцевих підприємствах.

Про це міністр оборони Рустем Умєров розповів у колонці для Forbes. За його словами, українське виробництво було профінансовано на понад 4 мільярди доларів, завдяки чому було зупинено настання росіян у Харківській області.

"Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті — українського виробництва. Якщо у 2023 р. українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році зросла до 41%", — повідомив міністр і додав, що саме це дозволило вистояти, коли США затримували пакети допомоги.

Крім того, він зазначив, що разом із Держспецзв’язку його міністерству вдалося закупити для ЗСУ понад мільйон дронів. При цьому деякі з них уже навчилися літати більш ніж на 1000 кілометрів і можуть дотягтися навіть до Мурманська.

Як повідомлялося раніше, Умеров говорив, що в 2023 році Україні вдалося виготовити більше мільйона дронів, але наступного року їхня кількість зросте в кілька разів. При цьому заступник міністра оборони Дмитро Клименков раніше говорив, що практично всі дрони, які використовують ЗСУ, виробляються в Україні.