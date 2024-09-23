Сделано в Украине: Умеров похвастался, как изменилась украинская оборонка за год

Министр рассказал о достижениях за год

Украина рекордно нарастила собственное производство оборонной продукции. В настоящее время практически каждый второй снаряд, который отстреливают ВСУ, был сделан на местных предприятиях.

Об этом министр обороны Рустем Умеров рассказал в колонке для Forbes. По его словам, украинское производство было профинансировано на более чем 4 миллиарда долларов, благодаря чему было остановлено наступление россиян в Харьковской области.

"Сегодня каждый второй боеприпас на фронте – украинского производства. Если в 2023 г. украинская доля боеприпасов составляла 18%, то в 2024 году выросла до 41%", — сообщил министр и добавил, что именно это позволило выстоять, когда США задерживали пакеты помощи.

Кроме того, он отметил, что вместе с Госспецсвязи его министерству удалось закупить для ВСУ более миллиона дронов. При этом некоторые из них уже научились летать на более чем 1000 километров и могут дотянуться даже до Мурманска.

Как сообщалось ранее, Умеров говорил, что в 2023 году Украине удалось изготовить больше миллиона дронов, но в следующем году их количество вырастет в несколько раз. При этом замминистра обороны Дмитрий Клименков ранее говорил, что практически все дроны, которые используют ВСУ, производятся в Украине.