Их почти не осталось: список редких и необычных украинских фамилий
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Во всей стране не больше сотни людей с такими фамилиями
Фамилия зачастую отображает происхождение человека и рассказывает о том, чем занимались его предки. Большинство украинских родовых имен связаны с названиями разных профессий. Есть и те, что происходят от дворян и военных. А некоторые фамилии в наши дни настолько редкие, что у них осталось менее 100 носителей.
"Телеграф" решил составить небольшой список таких родовых имен. Помог в этом потрал "Рідні".
Список редких фамилий
У самых популярных фамилий могут быть сотни и десятки тысяч носителей. У нижеприведенных фамилий не больше сотни носителей.
- Афендик — 4 носителя.
- Базика — 4 носителя.
- Бандера. Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые.
- Безгришна и Безгришный — суммарно 10 носителей.
- Безмозкий и Безмозка — 20 носителей.
- Бидось — 35 носителей.
- Брехун — 73 носителя.
- Вырвыкаша — 75 носителей.
- Воин — 74 носителя.
- Гадюка — 39 носителей.
- Гирчыця — 36 носителей.
- Дзеркаль — 79 носителей.
- Добрыйдень — 4 носителя, Деньдобрый — 46 носителей и Добрыйвечир — 21 носитель.
- Загубигорилка — 19 носителей.
- Загубинога — 23 носителя.
- Золотко — 50 носителей.
- Кийив — 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией Днипро, 1 человек с фамилией Житомир, 8 — Львив, 4 — Херсон, 2 — Одеса.
- Листопаденко — 3 носителя.
- Ляля — 51 носитель.
- Недайборщ — 92 носителя.
- Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.
- Обийдыхата — 47 носителей.
- Палилюлька — 22 носителя.
- Печиборщ — 77 носителей.
- Пиво — 79 носителей.
- Поцилуй — 17 носителей.
- Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей.
- Ричка — 40 носителей.
- Ромашка — 91 носитель.
- Секретный — 22 носителя.
- Сонечко — 4 носителя.
- Товчигречка — 87 носителей.
- Убийсобака — 28 носителей.
- Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек
- Червоноокий — 16 носителей.
- Чорнооченко — 15 носителей.
- Янгол — 36 носителей.
Кроме того, редкими в Украине, но распространенными в других странах могут быть фамилии иностранного происхождения.
Ранее "Телеграф" рассказал, как по фамилии узнать, коренной ли вы украинец.