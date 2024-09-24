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Их почти не осталось: список редких и необычных украинских фамилий

Автор
Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
Названы редкие украинские фамилии Новость обновлена 24 сентября 2024, 09:37
Названы редкие украинские фамилии

Во всей стране не больше сотни людей с такими фамилиями

Фамилия зачастую отображает происхождение человека и рассказывает о том, чем занимались его предки. Большинство украинских родовых имен связаны с названиями разных профессий. Есть и те, что происходят от дворян и военных. А некоторые фамилии в наши дни настолько редкие, что у них осталось менее 100 носителей.

"Телеграф" решил составить небольшой список таких родовых имен. Помог в этом потрал "Рідні".

Список редких фамилий

У самых популярных фамилий могут быть сотни и десятки тысяч носителей. У нижеприведенных фамилий не больше сотни носителей.

  • Афендик — 4 носителя.
  • Базика — 4 носителя.
  • Бандера. Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые.
  • Безгришна и Безгришный — суммарно 10 носителей.
  • Безмозкий и Безмозка — 20 носителей.
  • Бидось — 35 носителей.
  • Брехун — 73 носителя.
  • Вырвыкаша — 75 носителей.
  • Воин — 74 носителя.
  • Гадюка — 39 носителей.
  • Гирчыця — 36 носителей.
  • Дзеркаль — 79 носителей.
  • Добрыйдень — 4 носителя, Деньдобрый — 46 носителей и Добрыйвечир — 21 носитель.
  • Загубигорилка — 19 носителей.
  • Загубинога — 23 носителя.
  • Золотко — 50 носителей.
  • Кийив — 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией Днипро, 1 человек с фамилией Житомир, 8 — Львив, 4 — Херсон, 2 — Одеса.
  • Листопаденко — 3 носителя.
  • Ляля — 51 носитель.
  • Недайборщ — 92 носителя.
  • Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.
  • Обийдыхата — 47 носителей.
  • Палилюлька — 22 носителя.
  • Печиборщ — 77 носителей.
  • Пиво — 79 носителей.
  • Поцилуй — 17 носителей.
  • Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей.
  • Ричка — 40 носителей.
  • Ромашка — 91 носитель.
  • Секретный — 22 носителя.
  • Сонечко — 4 носителя.
  • Товчигречка — 87 носителей.
  • Убийсобака — 28 носителей.
  • Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек
  • Червоноокий — 16 носителей.
  • Чорнооченко — 15 носителей.
  • Янгол — 36 носителей.

Кроме того, редкими в Украине, но распространенными в других странах могут быть фамилии иностранного происхождения.

Ранее "Телеграф" рассказал, как по фамилии узнать, коренной ли вы украинец.

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#Украина #Фамилии #Происхождение