Их почти не осталось: список редких и необычных украинских фамилий

Во всей стране не больше сотни людей с такими фамилиями

Фамилия зачастую отображает происхождение человека и рассказывает о том, чем занимались его предки. Большинство украинских родовых имен связаны с названиями разных профессий. Есть и те, что происходят от дворян и военных. А некоторые фамилии в наши дни настолько редкие, что у них осталось менее 100 носителей.

"Телеграф" решил составить небольшой список таких родовых имен. Помог в этом потрал "Рідні".

Список редких фамилий

У самых популярных фамилий могут быть сотни и десятки тысяч носителей. У нижеприведенных фамилий не больше сотни носителей.

Афендик — 4 носителя.

— 4 носителя. Базика — 4 носителя.

— 4 носителя. Бандера . Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые.

. Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые. Безгришна и Безгришный — суммарно 10 носителей.

и — суммарно 10 носителей. Безмозкий и Безмозка — 20 носителей.

и — 20 носителей. Бидось — 35 носителей.

— 35 носителей. Брехун — 73 носителя.

— 73 носителя. Вырвыкаша — 75 носителей.

— 75 носителей. Воин — 74 носителя.

— 74 носителя. Гадюка — 39 носителей.

— 39 носителей. Гирчыця — 36 носителей.

— 36 носителей. Дзеркаль — 79 носителей.

— 79 носителей. Добрыйдень — 4 носителя, Деньдобрый — 46 носителей и Добрыйвечир — 21 носитель.

— 4 носителя, — 46 носителей и — 21 носитель. Загубигорилка — 19 носителей.

— 19 носителей. Загубинога — 23 носителя.

— 23 носителя. Золотко — 50 носителей.

— 50 носителей. Кийив — 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией Днипро , 1 человек с фамилией Житомир , 8 — Львив , 4 — Херсон , 2 — Одеса .

— 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией , 1 человек с фамилией , 8 — , 4 — , 2 — . Листопаденко — 3 носителя.

— 3 носителя. Ляля — 51 носитель.

— 51 носитель. Недайборщ — 92 носителя.

— 92 носителя. Непийпиво . Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.

. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек. Обийдыхата — 47 носителей.

— 47 носителей. Палилюлька — 22 носителя.

— 22 носителя. Печиборщ — 77 носителей.

— 77 носителей. Пиво — 79 носителей.

— 79 носителей. Поцилуй — 17 носителей.

— 17 носителей. Рильнык . Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей.

. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей. Ричка — 40 носителей.

— 40 носителей. Ромашка — 91 носитель.

— 91 носитель. Секретный — 22 носителя.

— 22 носителя. Сонечко — 4 носителя.

— 4 носителя. Товчигречка — 87 носителей.

— 87 носителей. Убийсобака — 28 носителей.

— 28 носителей. Украина . Название нашей страны стало фамилией для 26 человек

. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек Червоноокий — 16 носителей.

— 16 носителей. Чорнооченко — 15 носителей.

— 15 носителей. Янгол — 36 носителей.

Кроме того, редкими в Украине, но распространенными в других странах могут быть фамилии иностранного происхождения.

Ранее "Телеграф" рассказал, как по фамилии узнать, коренной ли вы украинец.