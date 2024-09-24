"Один з ключів до перемоги": Спротив опублікував потужне відео з закликом до боротьби

Кожне слово істини підриває бойовий дух окупантів

Українці продовжують боротись за свободу та незалежність навіть на тимчасово окупованих Росією територіях. У цьому чималу роль відіграє Центр національного спротиву (ЦНС), який закликає не зупинятись і продовжувати руйнувати інформаційну блокаду окупантів.

Пресслужба ЦНС опублікувала відео з закиданням тимчасово окупованих територій листівками. На кадрах показано населений пункт Чулаківка Скадовського району Херсонської області.

"Залистування території ворога листівками — це один з дієвих методів психологічного та інформаційного тиску на росіяни. Листівки доносять правду про ситуацію, деморалізують сили окупантів та нагадують, що спротив завжди поруч", — йдеться у повідомлені.

У ЦНС додають, що на окупованих територіях існує сильна інформаційна блокада з боку Росії. Вона націлена на те, щоб ізолювати свої війська від правдивої інформації. Одним з елементів боротьби з цим є листівки, які допомагають прорвати цю блокаду. Вони стають вікном до реальності, яку приховують окупанти.

Спротив наголошує, що ключ до перемоги — це зниження морально-психологічного стану росіян. Тому кожна листівка, кожне слово істини важливі. Вони підривають бойовий дух окупантів.

"Рух опору існує та діє постійно. Ми не зупиняємося. Щодня, щогодини наші патріоти працюють на те, щоб звільнити нашу землю. Ми разом у цій боротьбі, і кожен може зробити свій внесок", — додають у ЦНС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сили Спеціальних Операцій ЗСУ (ССО) закликали українців приєднуватися до Руху опору.