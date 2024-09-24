"Один из ключей к победе": Сопротивление опубликовало мощное видео с призывом к борьбе

Каждое слово истины подрывает боевой дух оккупантов

Украинцы продолжают бороться за свободу и независимость даже на временно оккупированных Россией территориях. В этом немалую роль играет Центр национального сопротивления (ЦНС), призывающий не останавливаться и продолжать разрушать информационную блокаду оккупантов.

Пресс-служба ЦНС опубликовала видео с забрасыванием временно оккупированных территорий открытками. На кадрах показан населенный пункт Чулаковка Скадовского района Херсонской области.

"Залистовывание территории врага открытками — это один из действенных методов психологического и информационного давления на россиян. Открытки доносят правду о ситуации, деморализуют силы оккупантов и напоминают, что сопротивление всегда рядом", — говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что на оккупированных территориях существует мощная информационная блокада со стороны России. Она направлена на то, чтобы изолировать свои войска от правдивой информации. Одним из элементов борьбы с этим есть открытки, которые помогают прорвать эту блокаду. Они становятся окном к реальности, которую скрывают оккупанты.

Сопротивление отмечает, что ключ к победе — это снижение морально-психологического состояния россиян. Поэтому любая открытка, каждое слово истины важны. Они подрывают боевой дух оккупантов.

"Движение сопротивления существует и действует постоянно. Мы не останавливаемся. Каждый день, каждый час наши патриоты работают на то, чтобы освободить нашу землю. Мы вместе в этой борьбе, и каждый может внести свой вклад", — добавляют в ЦНС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Силы Специальных Операций ВСУ (ССО) призвали украинцев присоединяться к Движению сопротивления.