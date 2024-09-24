"Потрібно змінити мислення": прем'єрка Данії зробила прогноз щодо завершення війни в Україні

Вона закликала допомагати Києву

Війна в Україні може затягнутися на роки. Тому США та Європа повинні підготуватися до тривалої підтримки Києва.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у спільному з президентом України Володимиром Зеленським інтерв’ю The New York Times. Вона наголосила, що це означає послаблення обмежень на використання західного озброєння.

"Я не думаю, що Україна може перемогти з однією рукою на спині. Тож я вважаю, що нам потрібно завершити цю дискусію, дати те, що потрібно, і, навпаки, запитати Україну, що потрібно, щоб виграти цю війну. І тоді ми повинні гарантувати, що вони матимуть те, що їм потрібно", — підкреслила очільниця уряду Данії.

І Зеленський, і Фредеріксен також заявили, що США і європейським країнам необхідно збільшити свій потенціал для виробництва зброї. За їхніми словами, інвестиції союзників у виробництво зброї допоможуть зменшити їх нестачу.

"Нам потрібно змінити наше мислення. У решті Європи ми все ще маємо світогляд мирного часу", — заявила Фредеріксен.

Нагадаємо, представники Пентагону та Білого дому заявили The Washington Post, що Україна не надала достатньо переконливих аргументів на користь ударів по цілях на території Росії із застосуванням далекобійних ракет. На їхню думку, поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.