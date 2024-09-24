"Нужно изменить мышление": премьер Дании сделала прогноз насчет завершения войны в Украине

Она призвала помогать Киеву

Война в Украине может затянуться на годы. Поэтому США и Европа должны подготовиться к продолжительной поддержке Киева.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским интервью The New York Times. Она подчеркнула, что это означает ослабление ограничений на использование западного вооружения.

"Я не думаю, что Украина может победить с одной рукой на спине. Поэтому я считаю, что нам нужно завершить эту дискуссию, дать то, что нужно и, наоборот, спросить Украину, что нужно, чтобы выиграть эту войну. И тогда мы должны гарантировать, что у них будет то, что им нужно", — подчеркнула глава правительства Дании.

И Зеленский и Фредериксен также заявили, что США и европейским странам необходимо увеличить свой потенциал для производства оружия. По их словам, инвестиции союзников в производство оружия помогут снизить их нехватку.

"Нам нужно изменить наше мышление. В остальной Европе мы все еще имеем мировоззрение мирного времени", — заявила Фредериксен.

Напомним, представители Пентагона и Белого дома заявили The Washington Post, что Украина не предоставила достаточно убедительных аргументов в пользу ударов по целям на территории России с применением дальнобойных ракет. По их мнению, нынешний запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России.