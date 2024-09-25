В США назвали головного посередника для переговорів України з РФ

Компроміси з боку України будуть необхідні

Україна обрала головного посередника для сприяння завершенню війни із Росією. Ним став прем’єр-міністр Індії Нарендру Моді.

Про це пише Politico. Президент Зеленський під час зустрічі в Нью-Йорку вже нібито обговорив з Моді можливості мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій.

У статті йдеться про те, що високопосадовець з України, який побажав залишитися анонімним, підтвердив, що Київ бачить в Індії надійного партнера для укладання мирного договору.

Ще влітку під час переговорів з офіційним Києвом Моді наголосив, що компроміси з боку України будуть необхідні. Але вони не повинні включати передачу територій РФ.

Варто зазначити, що українська сторона раніше критикувала обійми Моді із російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту індійського прем’єра до Москви. Зараз Україна все більше розглядає Індію як нейтрального та перспективного посередника у переговорах із Кремлем.

Politico пише, що Індія залишається однією з небагатьох світових держав, здатних вести переговори як із Москвою, так і з Києвом. При цьому офіційний Нью-Делі виступає за повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Швейцарія та Австрія стали на бік ЄС, наклавши санкції на Росію. Відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають у стані глибокого заморожування. Китай звинувачують у активній допомозі Москві у воєнних діях.

А спроби таких країн, як Саудівська Аравія зіграти роль миротворця провалилися.

У статті йдеться про те, що українські чиновники висловили сподівання, що Індія візьме активну участь у розробці мирної формули. Адже ця країна може значно вплинути на перебіг подій у світі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідав Київ 23 серпня, заявив, що готовий особисто грати будь-яку роль для допомоги у досягненні миру. Він назвав себе другом Зеленського і закликав його до переговорів із Росією.