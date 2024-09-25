Компромиссы со стороны Украины будут необходимы

Украина выбрала главного посредника для содействия завершению войны с Россией. Им стал премьер-министр Индии Нарендру Моди.

Об пишет Politico. Президент Зеленский во время встречи в Нью-Йорке уже якобы обсудил с Моди возможности мирного соглашения, которое бы обеспечило прекращение боевых действий.

В статье говорится, что высокопоставленный чиновник из Украины, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что Киев видит в Индии надежного партнера для заключения мирного договора.

Еще летом во время переговоров с официальным Киевом Моди подчеркнул, что компромиссы со стороны Украины будут необходимы. Но они не должны включать передачу территорий РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона ранее критиковала объятия Моди с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита индийского премьера в Москву. Сейчас Украина все больше рассматривает Индию как нейтрального и перспективного посредника в переговорах с Кремлем.

Politico пишет, что Индия остается одной из немногих мировых держав, способных вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом. При том официальный Нью-Дели выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Швейцария и Австрия встали на сторону ЕС, наложив санкции на Россию. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в состоянии глубокой заморозки. Китай обвиняют в активной помощи Москве в военных действиях.

А попытки таких стран, как Саудовская Аравия, сыграть роль миротворца провалились.

В статье говорится, что украинские чиновники выразили надежду, что Индия примет активное участие в разработке мирной формулы. Ведь эта страна может значительно повлиять на ход событий в мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, посетивший Киев 23 августа, заявил что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира. Он назвал себя другом Зеленского и призвал его к переговорам с Россией.