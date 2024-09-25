Не тільки штрафи: як та хто наразі може покарати ухилянтів

Відповідальність залежить від виду правопорушення

Військовозобов'язані, які ухиляються від мобілізації в Україні, можуть нести адміністративну чи кримінальну відповідальність. У деяких випадках чоловіків можуть також обмежити у правах водіння автомобілем.

Згідно зі законами "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу", покарання може бути як у вигляді штрафу, так і ув'язнення.

У разі, якщо військовозобов'язаний ухиляється від повістки, яка виписана з метою оновлення військово-облікових даних, то він нестиме адміністративну відповідальність.

Штраф за порушення правил військового обліку, відповідно до "Кодекс України про адміністративні порушення":

у мирний час – від 3400 до 5100 грн (стаття 210);

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Якщо особи порушують закон про оборону, мобілізаційну підготовку чи мобілізацію, то їм виписують такі штрафи:

мирний час – від 5100 до 8500 грн (ст. 210-1);

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Водночас для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій передбачено такі стягнення:

у мирний час – від 17 000 до 34 000 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 34 000 до 59 500 грн.

Штрафи будуть накладені протягом 3 місяців, однак не пізніше року після порушення.

Деяких порушників військового обліку та мобілізації можуть затримати на 3 години для складання протоколу. Також бувають випадки, коли особу затримають на 3 доби для необхідності встановлення особи або обставин правопорушення.

Водночас чоловіків, які ухиляються від мобілізації, можуть ув'язнити. Злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

А згідно зі законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку ", ухилянтів можуть обмежити у керуванні автомобілем. Ця заборона зніметься з військовозобов'язаного, якщо він прийде у ТЦК для уточнення даних.

Хто має право на покарання ухилянтів

Як розповіла керуюча АБ "Тетяни Даниленко", адвокатка Тетяна Даниленко, передає РБК-Україна, розглядати адміністративні порушення та виписувати штрафи для ухилянтів мають керівники ТЦК та СП.

Вона зауважує, що протокол не складається, якщо чоловік не з'явився до ТЦК без поважних причин. Однак точно має бути зафіксовано отримання виклику.

"Штрафи можуть накладатися без присутності порушника, і постанова про накладення штрафу повинна бути сплачена протягом 15 днів. У разі несплати, справа передається до виконавчої служби, і штраф стягується у подвійному розмірі. Адміністративні стягнення можуть бути накладені протягом 3 місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через рік з його вчинення", — йдеться у виданні.

Військовозобов'язані можуть оскаржити штраф в суді, якщо він видається безпідставно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як, не виходячи з дому, дізнатись, чи було накладено штраф від ТЦК.